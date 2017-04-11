Меры против спиртного крепчают

Ограничения розничной продажи алкогольной продукции будут еще больше ужесточены. Проект соответствующего правительственного постановления подготовлен Минэкономразвития Чувашии.

Речь об этом шла на совещании, которое провел глава министерства, вице-­премьер Владимир Аврелькин. Он проинформировал о планируемых изменениях законодательства республики в части новых ограничений времени, условий и мест торговли спиртным. В частности, предлагается запретить ее на предприятиях общественного питания, расположенных в жилых домах, за исключением ресторанов.

Как отметил Владимир Аврелькин, «в отношении «псевдокафе» будут приняты жесткие меры».

Кстати, с 30 марта этого года в стране вновь введен временный запрет розничной продажи отдельных видов спиртосодержащей непищевой продукции. В соответствии с поручением правительства постановление об этом принято главным государственным санитарным врачом РФ 27 марта.