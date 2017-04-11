Любимым дарят цветы

НЕ ТОЛЬКО ЛЮДЯМ, НО И ГОРОДАМ

«Цветущие Чебоксары» – так предположительно будет называться городской конкурс на лучшие клумбы. От палисадника перед домом или цветника во дворе к самому ярко расцветающему району – таков замысел. Но даже без нового конкурса в городе будет высажено столько цветов, что они займут примерно 18 тысяч кв. метров.

Идея «Цветущих Чебоксар» возникла на еженедельной планерке при главе администрации Алексее Ладыкове с участием главы города Ирины Клементьевой. Как доложил глава «Зеленстроя» Олег Скворцов, первые цветы должны появиться к 9 Мая, и особое внимание будет уделено тем местам, где будут проводиться мероприятия, посвященные Дню Победы.

Существует целый концепт цветочного оформления столицы республики, согласно которому в городе высадят почти 890 тысяч единиц рассады. Кроме того, украсят Чебоксары и две новые фигуры: «Петушок» на транспортной развязке по улице Гладкова и «Хоровод» по проспекту Ивана Яковлева.

Алексей Ладыков отметил, что помимо привычных способов озеленения нужно пробовать свои силы и в чем-то новом.

– В городе реконструируется парк культуры и отдыха им. 500-летия Чебоксар, набережная, Красная площадь, преображается чебоксарский Арбат, – напомнил глава администрации. – Здесь нужно применять опыт других городов, к примеру, устанавливать большие цветочные зеленые фигуры. Это интересно и нашим жителям, и туристам.

Идею цветущей столицы активно поддержала и глава города Ирина Клементьева. Она предложила вовлечь в украшение Чебоксар и предприятия, и магазины, и различные организации, а также простых горожан. Так родилась идея конкурса с предполагаемым названием «Цветущие Чебоксары» и призовым фондом для лучшего района, двора, палисадника.

Кроме того, на планерке были обсуждены организация городских субботников, участие общественности в проекте «Формирование комфортной городской среды» и мероприятия Пасхальной недели.