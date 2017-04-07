С наградой!

Указом Главы Чувашии от 31 марта 2017 года за многолетнюю плодотворную работу на благо Чувашской Республики и активную общественную деятельность награжден медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» Митрофанов Петр Митрофанович – член Союза ветеранов агропромышленного комплекса Чувашской Республики.
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Указом Главы Чувашии от 5 апреля 2017 года Почетной грамотой Чувашской Республики награждена Васильева Наиля Вагизовна – начальник отдела государственного финансового контроля Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики.
Присвоены почетные звания:
«Народный артист Чувашской Республики» Иванову Сергею Петровичу – артисту драмы автономного учреждения Чувашской Республики «Чувашский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический драматический театр имени К.В. Иванова»; «Заслуженный артист Чувашской Республики» Андрееву Аркадию Алексеевичу – артисту драмы автономного учреждения Чувашской Республики «Чувашский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический драматический театр имени К.В. Иванова»; «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» Попову Анатолию Петровичу – балетмейстеру народного ансамбля народного танца «Танташ» Дома культуры «Южный» муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система города Чебоксары», Толстову Николаю Федоровичу – преподавателю бюджетного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Чебоксарское художественное училище (техникум)».
Не так давно в Чебоксарах похоронили молодую девушку. Попрощаться с ней приехали люди из разных городов. Скорбели по утрате и в США, где погибшая жила в последнее время. Родом Анна была из Чебоксар. Она вернулась из-за океана сюда, чтобы отпраздновать юбилей отца. И тут погибла. На пешеходном переходе, в центре Чебоксар. Ее на полном ходу сбил маршрутный микроавтобус. Спасти жизнь девушки не удалось. (далее…)
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