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16:13 04.04.2017
8 апреля – премьера фильма «Советская Чувашия: Летопись века»
18:47 06.04.2017
Директор по развитию ОАО «Чебоксарский хлебозавод № 2» Юрий Кислов: «Приятно слышать, что в ближайшее время в моногородах будет создано 6 тысяч новых рабочих мест»
18:41 06.04.2017
Инна Исаева, директор МАОУ «Гимназия №5» г. Чебоксары: «Преподаватели и учителя Чувашии хорошо показали себя на федеральном уровне»
18:39 06.04.2017
Директор МБУК «Объединение библиотек города Чебоксары» Евгений Бондарев: «Большое внимание в 2016 году было уделено государственным и муниципальным услугам и расширению доступа к Интернету»
18:36 06.04.2017
Главный врач БУ «Республиканская клиническая офтальмологическая больница» Дмитрий Арсютов прокомментировал отчет Главы Чувашии Михаила Игнатьева о результатах деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики за 2016 год
16:44 06.04.2017
В Чувашии бюджетная эффективность закупок составила 1,1 млрд рублей
16:42 06.04.2017
К концу 2018 года в моногородах республики планируется создать более 6 тыс. рабочих мест, привлечь более 10 млрд рублей инвестиций
15:14 06.04.2017
В 2017 году в Чувашии будет создано около 2800 рабочих мест
13:55 06.04.2017
В Чебоксарах полицейские пресекли незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере
13:15 06.04.2017
Михаил Игнатьев принял участие в семинаре прокурорских работников Приволжского федерального округа
13:13 06.04.2017
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Михаил Игнатьев: «Я убежден в том, что судьба людей, будущее нашей республики важнее всех политических амбиций»
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С наградой!

Указом Главы Чувашии от 31 марта 2017 года за многолетнюю плодотворную работу на благо Чувашской Республики и активную общественную деятельность награжден медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» Митрофанов Петр Митрофанович – член Союза ветеранов агропромышленного комплекса Чувашской Республики.
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Указом Главы Чувашии от 5 апреля 2017 года Почетной грамотой Чувашской Республики награждена Васильева Наиля Вагизовна – начальник отдела государственного финансового контроля Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики.
Присвоены почетные звания:
«Народный артист Чувашской Республики» Иванову Сергею Петровичу – артисту драмы автономного учреждения Чувашской Республики «Чувашский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический драматический театр имени К.В. Иванова»; «Заслуженный артист Чувашской Республики» Андрееву Аркадию Алексеевичу – артисту драмы автономного учреждения Чувашской Республики «Чувашский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический драматический театр имени К.В. Иванова»; «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» Попову Анатолию Петровичу – балетмейстеру народного ансамбля народного танца «Танташ» Дома культуры «Южный» муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система города Чебоксары», Толстову Николаю Федоровичу – преподавателю бюджетного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Чебоксарское художественное училище (техникум)».

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Метки: Главное, .

07.04.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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Альберт ИЛЬИН, журналист, блогер

Не так давно в Чебоксарах похоронили молодую девушку. Попрощаться с ней приехали люди из разных городов. Скорбели по утрате и в США, где погибшая жила в последнее время. Родом Анна была из Чебоксар. Она вернулась из-за океана сюда, чтобы отпраздновать юбилей отца. И тут погибла. На пешеходном переходе, в центре Чебоксар. Ее на полном ходу сбил маршрутный микроавтобус. Спасти жизнь девушки не удалось. (далее…)
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