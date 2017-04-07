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Главное, Спорт
На добром льду

МАЛЬЧИШКИ ГРЕЗЯТ ХОККЕЕМ

Немного велика хоккейная майка с порядковым номером, а на зрительских трибунах по большей части друзья и родители. В ледовом дворце «Сокол» в Новочебоксарске прошли финальные матчи республиканского этапа межрегиональных соревнований по хоккею среди детских любительских команд Кубок «Добрый лед», организованных российским Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко. Одновременно с Чувашией они проводились в 14 регионах страны. Причем нашей республике во время телемоста перед началом стартов с двумя «крайними» городами-участниками турнира Мурманском и Благовещенском выпала честь открывать игры от имени ПФО.
За звание победителя регионального турнира в республике боролись четыре детские хоккейные дружины: «Кристалл» из Вурнарского района, «Волжские ястребы» из Моргаушского района, «Рубин» из Ядринского района и «Новчик» из Новочебоксарска. Два дня юные хоккеисты выявляли сильнейшего на ледовых полях Чебоксар и Новочебоксарска. В первый игровой день сразу три команды набрали равное количество очков, однако удача оказалась на стороне вурнарского «Кристалла». Именно эта команда будет представлять Чувашию на окружном этапе и поборется за главный трофей соревнований – внушительного вида Кубок.
Десятилетнего нападающего детской хоккейной команды «Новчик» из Новочебоксарска Егора Ижендеева в хоккей привел папа Андрей. Когда-то он сам увлеченно гонял шайбу по льду деревенского пруда на простых лезвиях, привязанных к валенкам. Поэтому, увидев объявление о наборе в команду, решил записать сына. Полтора года назад Егор едва стоял на коньках, а уже через три месяца тренировок вошел в основной состав. «В команде я атакую. Моя задача – забить шайбу. Мне нравится хоккей за скорость и опасные моменты», – с азартом говорит о своем увлечении юный хоккеист.

Около 20 тыс. рублей тратят родители юных хоккеистов на приобретение специальной амуниции. Цена одной лишь клюшки может доходить до 3 тыс. рублей.

А вот другого нападающего этой команды, девятилетнего Дмитрия Чиндарева, в секцию хоккея записал дедушка, многолетний болельщик этой игры. «Поболеть» за Диму на турнире «Добрый лед» собралась целая группа поддержки – мама, бабушка и двоюродный брат. Хоккеем будущий чемпион занимается уже пять лет, из них почти два года – на льду дворца «Чебоксары-Арена». «Проблем с тем, где найти хоккейную секцию, у нас не возникло. Сначала ездили в новочебоксарский «Сокол», а как только в Чебоксарах построили ледовый дворец, перешли сюда, – рассказывает мама мальчика Арина. – Здесь есть все для занятий, к тому же проводятся они бесплатно. Было бы желание и сила воли не только у ребенка, но и у родителей. Ведь тренировки проходят пять раз в неделю по полтора часа. Конечно, подготовка уроков до ночи затягивается, но сын настроен по-боевому».
Если городские ребята на отсутствие мест для тренировок не жалуются, то на селе дворовый хоккей по-прежнему держится на энтузиастах. Так, тренировочной базой «Волжских ястребов» из Моргаушского района является залитая льдом площадка в деревне Сыбайкасы. Как рассказал тренер «ястребов» Александр Шишкин, долгое время катком служил деревенский пруд – местные жители своими силами даже протянули к нему освещение. Затем на месте старой дворовой площадки построили деревянную хоккейную коробку: всей деревней расчистили заброшенный участок от разросшихся кустов, сами же «сварили» каркас из старых труб, распилили доски для коробки. Помогали даже дети – собирали металлолом со всей округи, а на вырученные с продажи деньги потом купили сетки, краски и клюшки. Со временем деревянную коробку сменила пластиковая. Ее сыбайкасинцы получили по итогам республиканского конкурса инициатив местных жителей. А старую передали в соседнее Акрамово. Там сейчас тоже есть своя детская и взрослая команды. «У нас в хоккей играют даже девчонки! Все вместе – и взрослые, и дети – чистим каток от снега, заливаем. Зимой он ни дня не пустовал», – признается Александр Шишкин.
Ну а победители – ребята из вурнарского «Кристалла» – оттачивают технику под руководством тренера Николая Старостина на крытом катке в Вурнарах, который появился в поселке в 2014 году. Сейчас там занимаются четыре группы детей всех возрастов.
Теперь вурнарских мальчишек ждет следующий этап турнира Кубка «Добрый лед». Им предстоят встречи на льду с ребятами из Мордовии, Кировской и Нижегородской областей.

ДОСЛОВНО
Алексей ПРОТАПОВИЧ, председатель Федерации хоккея Чувашии:
– Хоккей в республике живет и развивается. У нас есть две специализированные спортшколы, имеющие отделение хоккея, секции. «Хоккейными» можно назвать такие районы, как Ибресинский, Батыревский, Яльчикский. Хорошие результаты показывает местная хоккейная команда «Чебоксары», которая принимала участие в первенстве Высшей хоккейной лиги. Проводится турнир детского хоккея «Золотая шайба». Финал игр пройдет 9 апреля в Сочи. Нашу республику в них будет представлять детская команда «Новчик». Создана Школьная хоккейная лига. В прошлом году в ней было 16 команд, а в этом – уже 24.

? Юные вурнарские спортсмены как победители регионального этапа поедут на экскурсию в Музей хоккея в Москву.

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Метки: Главное, Спорт, .

07.04.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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