Главное В дни тревог – вместе Взрыв, прогремевший 3 апреля в метро Санкт-Петербурга, по-прежнему остается в центре внимания. Послания со словами сочувствия и поддержки идут в город на Неве из многих стран, из регионов России.

«От лица народа республики выражаю глубокие соболезнования семьям и родственникам погибших. Желаю в эти тяжелые дни мужества и стойкости. Готовы оказать со своей стороны всю необходимую помощь», – говорится в телеграмме, которую Глава Чувашии Михаил Игнатьев направил в адрес губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

…В день трагедии из Чебоксар в город на Неве поступали сотни звонков – люди тревожились за питерских друзей и родственников. Был повод беспокоиться и редакции «СЧ»: в это время наш корреспондент Джульетта Федорова находилась в командировке в Санкт-Петербурге. Через полчаса после взрыва она прислала в редакцию письмо, сообщила – с ней все в порядке. А вчера мы получили от нее еще одну весточку.

«Соболезнуя погибшим, петербуржцы и гости города все еще несут к входам на станции «Сенная площадь» и «Технологический институт» цветы и свечи, – сообщает Джульетта. – Метро работает в полном объеме. А вот количество стражей порядка увеличено: как при входе в «подземку», так и внутри нее. Но многие еще боятся спускаться в метро, и автолюбители по-прежнему предлагают в Интернете подвезти попутчиков бесплатно».

Вчера в соборах Санкт-Петербурга прошли траурные службы по жертвам теракта. Взрыв в метро унес жизни 14 человек, более 50 пострадавших попали в больницы. Среди них не только петербуржцы – жители Набережных Челнов, Сургута, граждане Беларуси, Таджикистана… Жителей Чувашии, по предварительным данным, в списке пострадавших нет. МЕЖДУ ТЕМ

8 апреля в 11 часов в Чебоксарах на площади Республики пройдет общественная акция «Вместе против террора».

Эта акция в Чувашии, так же как и по всей стране, проводится, чтобы почтить память жертв терроризма – в том числе тех, кто погиб при взрыве в метро в Санкт-Петербурге, объединить усилия органов власти и общества в борьбе с террором, привлечь внимание людей к этой глобальной проблеме.

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