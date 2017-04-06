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16:13 04.04.2017
8 апреля – премьера фильма «Советская Чувашия: Летопись века»
13:15 06.04.2017
Михаил Игнатьев принял участие в семинаре прокурорских работников Приволжского федерального округа
13:13 06.04.2017
Михаил Игнатьев: «Я убежден в том, что судьба людей, будущее нашей республики важнее всех политических амбиций»
17:33 05.04.2017
Общественная акция «Вместе против террора» пройдет в Чебоксарах 8 апреля
17:32 05.04.2017
Представители СМИ Чувашии приняли участие в Медиафоруме Общероссийского народного фронта
15:23 04.04.2017
Глава Чувашии провел второе заседание рабочей подгруппы Государственного совета РФ
12:20 04.04.2017
Штангистка из Чувашии Наталья Хлёсткина принесла России первое «золото» чемпионата Европы по тяжёлой атлетике
12:18 04.04.2017
Михаил Игнатьев выразил соболезнования в связи со взрывом в петербургском метро
14:17 03.04.2017
В Чувашии стартуют экологические мероприятия по очистке и благоустройству территорий
12:06 03.04.2017
Платные парковки появятся в Чебоксарах в сентябре
13:43 01.04.2017
Стартовала заявочная кампания в загородные детские оздоровительные лагеря
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В дни тревог – вместе

Самому юному из погибших в теракте было 16 лет, самый старший родился в год Победы. Фото РИА «Новости»Взрыв, прогремевший 3 апреля в метро Санкт-Петербурга, по-прежнему остается в центре внимания. Послания со словами сочувствия и поддержки идут в город на Неве из многих стран, из регионов России.
«От лица народа республики выражаю глубокие соболезнования семьям и родственникам погибших. Желаю в эти тяжелые дни мужества и стойкости. Готовы оказать со своей стороны всю необходимую помощь», – говорится в телеграмме, которую Глава Чувашии Михаил Игнатьев направил в адрес губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.
…В день трагедии из Чебоксар в город на Неве поступали сотни звонков – люди тревожились за питерских друзей и родственников. Был повод беспокоиться и редакции «СЧ»: в это время наш корреспондент Джульетта Федорова находилась в командировке в Санкт-Петербурге. Через полчаса после взрыва она прислала в редакцию письмо, сообщила – с ней все в порядке. А вчера мы получили от нее еще одну весточку.
«Соболезнуя погибшим, петербуржцы и гости города все еще несут к входам на станции «Сенная площадь» и «Технологический институт» цветы и свечи, – сообщает Джульетта. – Метро работает в полном объеме. А вот количество стражей порядка увеличено: как при входе в «подземку», так и внутри нее. Но многие еще боятся спускаться в метро, и автолюбители по-прежнему предлагают в Интернете подвезти попутчиков бесплатно».
Вчера в соборах Санкт-Петербурга прошли траурные службы по жертвам теракта. Взрыв в метро унес жизни 14 человек, более 50 пострадавших попали в больницы. Среди них не только петербуржцы – жители Набережных Челнов, Сургута, граждане Беларуси, Таджикистана… Жителей Чувашии, по предварительным данным, в списке пострадавших нет.

МЕЖДУ ТЕМ
8 апреля в 11 часов в Чебоксарах на площади Республики пройдет общественная акция «Вместе против террора».
Эта акция в Чувашии, так же как и по всей стране, проводится, чтобы почтить память жертв терроризма – в том числе тех, кто погиб при взрыве в метро в Санкт-Петербурге, объединить усилия органов власти и общества в борьбе с террором, привлечь внимание людей к этой глобальной проблеме.

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Метки: Главное, .

06.04.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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За рулем без рефлексов

Альберт ИЛЬИН, журналист, блогер

Не так давно в Чебоксарах похоронили молодую девушку. Попрощаться с ней приехали люди из разных городов. Скорбели по утрате и в США, где погибшая жила в последнее время. Родом Анна была из Чебоксар. Она вернулась из-за океана сюда, чтобы отпраздновать юбилей отца. И тут погибла. На пешеходном переходе, в центре Чебоксар. Ее на полном ходу сбил маршрутный микроавтобус. Спасти жизнь девушки не удалось. (далее…)
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