ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
12 апреля. Музей-галерея Э.М. Юрьева при Центре современного искусства. Открытие выставки художников-кукольников (г. Казань) «Казанские снежности/Волшебная лавка» (0+).
14 апреля. Центр современного искусства. «Весна-2016» – выставка – творческий сезонный отчет Союза художников Чувашии (12+). ФИЛАРМОНИЯ
16 апреля. Концертный зал. Камерный оркестр Чувашской филармонии. Константин Окуджава (гитара) и Даниил Коган (скрипка). В программе Н. Паганини, А. Пьяццола, Пярт, Крейслер, А. Вивальди, Х. Родриго, Э. Григ (0+). Начало в 18.00. ЧУВАШСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ К.В. ИВАНОВА
11 апреля. Гастроли Марийского национального театра драмы имени М. Шкетана. «Колобок» (0+). Начало в 10.00.
«Русский секрет». По мотивам сказки Н. Лескова «Левша» (6+). Начало в 12.30.
12 апреля. А. Попов «Женись, сынок, женись» (12+).
13 апреля. Ю. Григорьев, В. Николаев «Во мне душа Пихампара» (12+).
Начало в 18.30. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ (МИМ-ТЕАТР «ДОЖДЬ»), Г. НОВОЧЕБОКСАРСК
10 апреля. «Бабочка» (0+).
Начало в 13.30. КАМЕРНЫЙ ТЕАТР
14 апреля
Театр Имярек. «Горе от ума» (12+). Начало в 19.00.
16 апреля
Театр Год?. «Лис и Кролик» (0+).
Начало в 12.00. ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
12 апреля
П. Чайковский «Пиковая дама» (12+).
Начало в 18.30. ТЕАТР КУКОЛ
14 апреля. Малый зал.
А. Бродичанский «Компьютерная мышка» (6+).
Большой зал. Э.-Э. Шмитт «14 писем к Богу» (16+).
Начало в 18.00.
15 апреля
С. Козлов «Я вас люблю, Ромашка» (0+). Начало в 10.30 и 13.00. ТЮЗ ИМЕНИ М. СЕСПЕЛЯ
11 апреля (днем)
Большой зал ДК тракторостроителей «Поллианна» (6+).
(вечером). А. Пртта «Счастье в любви» (12+). Начало днем в 14.00, вечером – в 18.30.
12 апреля (днем)
Малый зал ДК тракторостроителей. «Огненный лев» (0+).
(вечером). Большой зал ДК тракторостроителей. «Айдар» (0+).
Начало днем в 13.00, вечером – в 18.30.
13 апреля
Большой зал ДК тракторостроителей. «Капитанская дочка» (6+). Начало в 12.00.
14 апреля
Малый зал ДК тракторостроителей. «Жила-была Сыроежка» (0+). Начало в 13.00. РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
12 апреля
Д. Фо «Не играйте с архангелами» (Блондинка) (на фото) (16+).
13 апреля
Н. Гоголь «Женитьба» (12+).
14 апреля
Я. Скоморохова «Чехов CLUB» (12+).
15 апреля. Акция «В театр – за 100 рублей!». М. Горький «Фальшивая монета» (12+).
16 апреля (днем)
В. Илюхов «Молодильные яблоки» (6+).
(вечером). Л. Зорин «Варшавская мелодия» (12+).
Начало днем в 12.00, вечером – в 18.30.
Не так давно в Чебоксарах похоронили молодую девушку. Попрощаться с ней приехали люди из разных городов. Скорбели по утрате и в США, где погибшая жила в последнее время. Родом Анна была из Чебоксар. Она вернулась из-за океана сюда, чтобы отпраздновать юбилей отца. И тут погибла. На пешеходном переходе, в центре Чебоксар. Ее на полном ходу сбил маршрутный микроавтобус. Спасти жизнь девушки не удалось. (далее…)
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