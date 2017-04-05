ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

12 апреля. Музей-галерея Э.М. Юрьева при Центре современного искусства. Открытие выставки художников-кукольников (г. Казань) «Казанские снежности/Волшебная лавка» (0+).

14 апреля. Центр современного искусства. «Весна-2016» – выставка – творческий сезонный отчет Союза художников Чувашии (12+).

ФИЛАРМОНИЯ

16 апреля. Концертный зал. Камерный оркестр Чувашской филармонии. Константин Окуджава (гитара) и Даниил Коган (скрипка). В программе Н. Паганини, А. Пьяццола, Пярт, Крейслер, А. Вивальди, Х. Родриго, Э. Григ (0+). Начало в 18.00.

ЧУВАШСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ К.В. ИВАНОВА

11 апреля. Гастроли Марийского национального театра драмы имени М. Шкетана. «Колобок» (0+). Начало в 10.00.

«Русский секрет». По мотивам сказки Н. Лескова «Левша» (6+). Начало в 12.30.

12 апреля. А. Попов «Женись, сынок, женись» (12+).

13 апреля. Ю. Григорьев, В. Николаев «Во мне душа Пихампара» (12+).

Начало в 18.30.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ (МИМ-ТЕАТР «ДОЖДЬ»), Г. НОВОЧЕБОКСАРСК

10 апреля. «Бабочка» (0+).

Начало в 13.30.

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР

14 апреля

Театр Имярек. «Горе от ума» (12+). Начало в 19.00.

16 апреля

Театр Год?. «Лис и Кролик» (0+).

Начало в 12.00.

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

12 апреля

П. Чайковский «Пиковая дама» (12+).

Начало в 18.30.

ТЕАТР КУКОЛ

14 апреля. Малый зал.

А. Бродичанский «Компьютерная мышка» (6+).

Большой зал. Э.-Э. Шмитт «14 писем к Богу» (16+).

Начало в 18.00.

15 апреля

С. Козлов «Я вас люблю, Ромашка» (0+). Начало в 10.30 и 13.00.

ТЮЗ ИМЕНИ М. СЕСПЕЛЯ

11 апреля (днем)

Большой зал ДК тракторостроителей «Поллианна» (6+).

(вечером). А. Пртта «Счастье в любви» (12+). Начало днем в 14.00, вечером – в 18.30.

12 апреля (днем)

Малый зал ДК тракторостроителей. «Огненный лев» (0+).

(вечером). Большой зал ДК тракторостроителей. «Айдар» (0+).

Начало днем в 13.00, вечером – в 18.30.

13 апреля

Большой зал ДК тракторостроителей. «Капитанская дочка» (6+). Начало в 12.00.

14 апреля

Малый зал ДК тракторостроителей. «Жила-была Сыроежка» (0+). Начало в 13.00.

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

12 апреля

Д. Фо «Не играйте с архангелами» (Блондинка) (на фото) (16+).

13 апреля

Н. Гоголь «Женитьба» (12+).

14 апреля

Я. Скоморохова «Чехов CLUB» (12+).

15 апреля. Акция «В театр – за 100 рублей!». М. Горький «Фальшивая монета» (12+).

16 апреля (днем)

В. Илюхов «Молодильные яблоки» (6+).

(вечером). Л. Зорин «Варшавская мелодия» (12+).

Начало днем в 12.00, вечером – в 18.30.