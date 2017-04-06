Концерты в старинном особняке

В музыкальной гостиной Чувашского государственного художественного музея вот уже 9 лет учащиеся и преподаватели Чебоксарской детской школы искусств № 2 проводят познавательные концерты-лекции для слушателей воскресной студии семейного эстетического досуга «Азбука искусства».
За эти годы было проведено более 80 концертов-лекций о музыкальном искусстве. На них преподаватели и учащиеся школы искусств знакомят воспитанников эстет-студии «Азбука искусства» и их родителей с жанрами, стилями музыкального искусства, рассказывают о жизни и творчестве композиторов, разыгрывают театрализованные представления о календарных народных праздниках и традициях и проводят множество других мероприятий. В камерной, по-домашнему уютной обстановке музейных залов юные артисты школы искусств приобретают самый настоящий артистический опыт, который очень помогает им на разных сценических площадках, а слушатели студии открывают для себя классическое искусство.
По окончании каждой такой встречи сотрудники музея проводят увлекательные обзорные экскурсии по старинному купеческому особняку, в котором ныне располагается отдел русского и зарубежного искусства Чувашского государственного художественного музея, и рассказывают о шедеврах искусства.
В этом творческом сезоне музыканты школы искусств подготовили серию концертов-лекций «Музыкальные инструменты: история и современность». Очередная беседа была посвящена деревянным духовым инструментам. Старинное здание наполнили удивительные звуки флейты, гобоя и саксофона, завораживающую игру на которых продемонстрировали юные музыканты и их педагоги.
Слушатели мини-концерта просмотрели также видеоролики музыкантов-кларнетистов и фаготистов, а также узнали о выдающихся духовиках Чувашии Валерии Важорове и Анатолии Любимове.
Не так давно в Чебоксарах похоронили молодую девушку. Попрощаться с ней приехали люди из разных городов. Скорбели по утрате и в США, где погибшая жила в последнее время. Родом Анна была из Чебоксар. Она вернулась из-за океана сюда, чтобы отпраздновать юбилей отца. И тут погибла. На пешеходном переходе, в центре Чебоксар. Ее на полном ходу сбил маршрутный микроавтобус. Спасти жизнь девушки не удалось. (далее…)
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