Главное, Культура Концерты в старинном особняке В музыкальной гостиной Чувашского государственного художественного музея вот уже 9 лет учащиеся и преподаватели Чебоксарской детской школы искусств № 2 проводят познавательные концерты-лекции для слушателей воскресной студии семейного эстетического досуга «Азбука искусства».

За эти годы было проведено более 80 концертов-лекций о музыкальном искусстве. На них преподаватели и учащиеся школы искусств знакомят воспитанников эстет-студии «Азбука искусства» и их родителей с жанрами, стилями музыкального искусства, рассказывают о жизни и творчестве композиторов, разыгрывают театрализованные представления о календарных народных праздниках и традициях и проводят множество других мероприятий. В камерной, по-домашнему уютной обстановке музейных залов юные артисты школы искусств приобретают самый настоящий артистический опыт, который очень помогает им на разных сценических площадках, а слушатели студии открывают для себя классическое искусство.

По окончании каждой такой встречи сотрудники музея проводят увлекательные обзорные экскурсии по старинному купеческому особняку, в котором ныне располагается отдел русского и зарубежного искусства Чувашского государственного художественного музея, и рассказывают о шедеврах искусства.

В этом творческом сезоне музыканты школы искусств подготовили серию концертов-лекций «Музыкальные инструменты: история и современность». Очередная беседа была посвящена деревянным духовым инструментам. Старинное здание наполнили удивительные звуки флейты, гобоя и саксофона, завораживающую игру на которых продемонстрировали юные музыканты и их педагоги.

Слушатели мини-концерта просмотрели также видеоролики музыкантов-кларнетистов и фаготистов, а также узнали о выдающихся духовиках Чувашии Валерии Важорове и Анатолии Любимове. Галина АРКАДЬЕВА

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