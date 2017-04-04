Пилот для парковок

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А МАРШРУТКАМ – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ

По-прежнему не во всех маршрутках пассажиры могут оплатить проезд с помощью терминалов. Об этом шла речь на планерке в администрации г. Чебоксары при главе администрации Алексее Ладыкове с участием главы города Ирины Клементьевой.
Тема недобросовестных перевозчиков звучала особенно остро и в связи с недавним скандалом, когда на взятке попался бывший начальник отдела транспорта и одна из сотрудниц. После происшествия глава администрации Алексей Ладыков поручил усилить не только антикоррупционную профилактику, но и работу по пресечению нарушений в маршрутках. И, как сообщил в своем докладе замглавы администрации Герман Александров, действительно, не все перевозчики выполняют необходимые требования. Речь не только об упомянутом выше отсутствии терминалов для оплаты в некоторых машинах. Бывает, что водители, например, грубо нарушают заданный маршрут, не ведут билетно-учетные листы и так далее.
Все еще не могут найти взаимопонимания городская администрация и перевозчики на некоторых маршрутах, где по-прежнему взимают плату за проезд только «наличкой». Да еще и нарушая установленные тарифы.
«По выявленным фактам на маршрутах №49 и 51 было составлено 9 актов, которые направлены в адрес Государственной службы по тарифам и конкурентной политики, – сообщил Г. Александров. – За первый квартал было проведено 16 контрольных мероприятий, по итогам которых было составлено 97 актов на недобросовестных перевозчиков». С перевозчиками, которые намеренно не соблюдают законодательство, необходимо расторгать договора, призвал глава администрации города.
На планерке прозвучал еще один вопрос, связанный с транспортом. Речь идет о платных парковках, которые начнут работать в Чебоксарах, предположительно, с сентября. Три из них – парковки открытого типа на пл. Республики, Деловом проезде и пр. Ленина. Четвертую, на ул. Привокзальная, сделают закрытой и оборудуют шлагбаумами.

Число машин на парковках:
– ул. Привокзальная, на 100 машин
– пл. Республики, на 175 машин
– Деловой проезд, на 31 машину
– пр. Ленина, на 28 машин

Эти парковки, как было сказано на обсуждении, нужны в первую очередь для того, чтобы было меньше машин, брошенных по обочинам.
«В центре города не хватает парковочных мест, создаются неудобства для посетителей учреждений, которым необходимо подписать документы, провести переговоры или намеченную встречу. Возникают пробки, аварийные ситуации», – обрисовал проблему Алексей Ладыков.
Для администрации проект платных парковок – пилотный, и в сентябре он начнет работать в тестовом режиме. Стоимость нахождения машины на парковках пока обсуждается.

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Метки: Главное, , .

04.04.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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