Главное Новое в газете можно узнать и о себе Надежда СТЕПАНОВА, мастер народных промыслов, Чебоксары: – Сколько себя помню, дома всегда выписывали «Известия» и «Советскую Чувашию». Семья была читающей: мама – учительница в деревне Усландырь-Янишево Вурнарского района, папа – бригадир полеводческой бригады, а затем экономист в местном колхозе. Когда я приехала учиться в Чебоксары, начала покупать любимую газету в киоске под окном общежития. А одиннадцать лет назад переехала в свой дом и с тех пор выписываю «СЧ» через почту. Как только начинается льготный период подписки, наша почтальонка спешит сообщить мне об этом. Отношения с ней давно выстроены доверительные, поэтому я просто передаю ей деньги и прошу оформить подписку за меня.

Мы с мужем читаем газету от корки до корки – о проходящих в республике событиях и еще предстоящих культурных мероприятиях, о спортивных соревнованиях. Особенно люблю «Советскую Чувашию» за то, что в ней можно встретить материалы о знакомых людях. Как-то на страницах издания писали о моей сестре – известном в республике керамисте Зое Игнатьевой, о моем учителе географии Николае Трофимове и его 90-летнем юбилее… Да что далеко ходить, в 2007 году даже о своем достижении, присвоении звания заслуженного учителя Чувашии, я узнала из публикации в «СЧ».

А еще издание – наш с супругом помощник в воспитании детей. Младшая дочь, школьница Татьяна, говорит, что она одна из немногих в классе читает газеты и по телевизору смотрит не только кино, но и новости. С ней, воспитанницей Чебоксарского училища олимпийского резерва, мы обязательно просматриваем и обсуждаем страничку о спорте. Не отстает и старшая дочь Виктория: она хоть и учится в другом городе, приезжая, обязательно листает подшивки.

Метки: Слово читателю, Юбилей «СЧ».



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