В Чувашии снят неблагополучный статус по заболеванию африканской чумой свиней

Решением Россельхознадзора от 30 марта в Чувашии снят статус неблагополучных по заболеванию африканской чумой свиней со всех районов, кроме Алатырского, Ибресинского и Порецкого, города Алатырь. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза республики. Для этого по предложениям республиканской Госветслужбы была представлена необходимая доказательная база, проведена регионализация по АЧС внутри республики.

Данный статус был введен в связи с обнаружением в 2016 году в Чувашии африканской чумы свиней. Благодаря оперативной ликвидации очагов заболевания и недопущению распространения болезни за пределы неблагополучных территорий Россельхознадзор и изменил статус на «неопределенный». Но вышеназванные три района пока по-прежнему остаются «неблагополучными», говорится в информации Госветслужбы.