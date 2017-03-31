В Чувашии снят неблагополучный статус по заболеванию африканской чумой свиней

Решением Россельхознадзора от 30 марта в Чувашии снят статус неблагополучных по заболеванию африканской чумой свиней со всех районов, кроме Алатырского, Ибресинского и Порецкого, города Алатырь. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза республики. Для этого по предложениям республиканской Госветслужбы была представлена необходимая доказательная база, проведена регионализация по АЧС внутри республики.
Данный статус был введен в связи с обнаружением в 2016 году в Чувашии африканской чумы свиней. Благодаря оперативной ликвидации очагов заболевания и недопущению распространения болезни за пределы неблагополучных территорий Россельхознадзор и изменил статус на «неопределенный». Но вышеназванные три района пока по-прежнему остаются «неблагополучными», говорится в информации Госветслужбы.
Не так давно в Чебоксарах похоронили молодую девушку. Попрощаться с ней приехали люди из разных городов. Скорбели по утрате и в США, где погибшая жила в последнее время. Родом Анна была из Чебоксар. Она вернулась из-за океана сюда, чтобы отпраздновать юбилей отца. И тут погибла. На пешеходном переходе, в центре Чебоксар. Ее на полном ходу сбил маршрутный микроавтобус. Спасти жизнь девушки не удалось. (далее…)
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