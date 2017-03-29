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16:32 29.03.2017
В 2017 году в районах Чувашской республики будет построено ещё 25 ФАПов
16:17 29.03.2017
XXI Международный балетный фестиваль вновь распахнет двери перед многочисленными поклонниками хореографического искусства
15:57 29.03.2017
31 марта в Чувашии пройдет праздник детского хоккея «Добрый лёд»
15:28 29.03.2017
Михаил Игнатьев встретился с четой прославленных спортсменов Акимовых
19:24 28.03.2017
Михаил Бабич: для нормального развития регионов требуется принятие адекватных мер по защите от противоправных посягательств и вывода в «теневой» оборот бюджетных средств
18:17 28.03.2017
Кадетский корпус ПФО в Чувашии будет создан к сентябрю 2018 года
16:32 28.03.2017
Жителей Чувашии обследуют на передвижном флюорографе
16:05 28.03.2017
В копилке марафона «Именем детства, во имя детства» 2017 г. собрано 1 млн 860 тысяч рублей
16:04 28.03.2017
Михаил Игнатьев принял участие в заседании Совета ПФО по мерам борьбы с криминальной и «теневой» экономикой
16:02 28.03.2017
В Чебоксарах состоится открытый Кубок Главы Чувашии по танцевальному спорту «Танцевальный фейерверк»
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
7 апреля. «Эрос в творчестве Ивана Дмитриева (Эльмек Иване) в контексте современного искусства ХХ века». Открытие выставки и презентация книги воспоминаний И.В. Дмитриева (16+).
8 апреля. Балкон, Центр современного искусства ЧГХМ. «Шемурша/Кёнигсберг. История одного военного фотоальбома». Открытие тематической фотовыставки ко Дню взятия Кёнигсберга и Дню Победы в Великой Отечественной войне (6+).
КАМЕРНЫЙ ТЕАТР
9 апреля. Театр ГОДО. «Мышь и Еж» (0+). Начало в 12.00.
ЧУВАШСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ К.В. ИВАНОВА
4 апреля. Ф. Павлов «В деревне» (12+).
5 апреля. Н. Терентьев «Моя звезда на небе» (16+).
6 апреля. А. Пртта «Потерявшие сон» (12+).
7 апреля. М. Карягина «Часы с кукушкой» (16+).
8 апреля. А. Пртта «Суженая сама пришла» (12 +).
9 апреля. А. Пртта «Деньги глаза слепят» (12+).
Начало в 18.30.
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
4 апреля. ПРЕМЬЕРА!
А. Адан «Жизель» (6+).
6 апреля. Л. Минкус «Баядерка» (6+).
7 апреля
П. Чайковский «Спящая красавица» (0+).
8 апреля. С. Прокофьев «Золушка» (0+).
9 апреля
Гала-концерт, парад звезд мирового балета (0+).
Начало в 18.30.
ТЮЗ ИМЕНИ М. СЕСПЕЛЯ
Большой зал ДК Тракторостроителей
4 апреля. «Когда поют светофоры» (0+).
5 апреля. «Эко-сказ – да все про нас» (0+).
Начало в 13.00.
ТЕАТР КУКОЛ
7 апреля. К. Чуковский «Муха-Цокотуха» (0+).
Начало в 11.00 и 18.00.
8 апреля. Гастроли Республиканского театра кукол (г. Йошкар-Ола).
А. Толстой, К. Коллоди «Золотой ключик» (6+). Начало в 10.30.
«Колобок» (0+). Начало в 10.30 и 13.00.
9 апреля. С. Дорожко «Спящая красавица» (0+). Начало в 10.30 и 13.00.
РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Гастроли Театра драмы
«Камерная сцена» г. Самара
5 и 6 апреля (днем). Т. Подольская «Долгоногий Хольгер» (6+).
5 апреля (вечером). А. Платонов «Возвращение» (16+).
6 апреля (вечером). А. Островский «Не сошлись характерами!» (16 +).
7 апреля (днем). К. Грендаль «Волшебный подарок» (6+),
(вечером). В. Мережко «Мельница счастья» (16+).
Начало гастрольных спектаклей
днем в 11.00, вечером – в 18.30.
9 апреля (днем). В. Илюхов «Лукоморье» (6+),
(вечером). «Волки и овцы» А. Островский (12+).
Начало днем в 12.00, вечером – в 18.30.

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29.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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