ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

7 апреля. «Эрос в творчестве Ивана Дмитриева (Эльмек Иване) в контексте современного искусства ХХ века». Открытие выставки и презентация книги воспоминаний И.В. Дмитриева (16+).

8 апреля. Балкон, Центр современного искусства ЧГХМ. «Шемурша/Кёнигсберг. История одного военного фотоальбома». Открытие тематической фотовыставки ко Дню взятия Кёнигсберга и Дню Победы в Великой Отечественной войне (6+).

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР

9 апреля. Театр ГОДО. «Мышь и Еж» (0+). Начало в 12.00.

ЧУВАШСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ К.В. ИВАНОВА

4 апреля. Ф. Павлов «В деревне» (12+).

5 апреля. Н. Терентьев «Моя звезда на небе» (16+).

6 апреля. А. Пртта «Потерявшие сон» (12+).

7 апреля. М. Карягина «Часы с кукушкой» (16+).

8 апреля. А. Пртта «Суженая сама пришла» (12 +).

9 апреля. А. Пртта «Деньги глаза слепят» (12+).

Начало в 18.30.

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

4 апреля. ПРЕМЬЕРА!

А. Адан «Жизель» (6+).

6 апреля. Л. Минкус «Баядерка» (6+).

7 апреля

П. Чайковский «Спящая красавица» (0+).

8 апреля. С. Прокофьев «Золушка» (0+).

9 апреля

Гала-концерт, парад звезд мирового балета (0+).

Начало в 18.30.

ТЮЗ ИМЕНИ М. СЕСПЕЛЯ

Большой зал ДК Тракторостроителей

4 апреля. «Когда поют светофоры» (0+).

5 апреля. «Эко-сказ – да все про нас» (0+).

Начало в 13.00.

ТЕАТР КУКОЛ

7 апреля. К. Чуковский «Муха-Цокотуха» (0+).

Начало в 11.00 и 18.00.

8 апреля. Гастроли Республиканского театра кукол (г. Йошкар-Ола).

А. Толстой, К. Коллоди «Золотой ключик» (6+). Начало в 10.30.

«Колобок» (0+). Начало в 10.30 и 13.00.

9 апреля. С. Дорожко «Спящая красавица» (0+). Начало в 10.30 и 13.00.

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Гастроли Театра драмы

«Камерная сцена» г. Самара

5 и 6 апреля (днем). Т. Подольская «Долгоногий Хольгер» (6+).

5 апреля (вечером). А. Платонов «Возвращение» (16+).

6 апреля (вечером). А. Островский «Не сошлись характерами!» (16 +).

7 апреля (днем). К. Грендаль «Волшебный подарок» (6+),

(вечером). В. Мережко «Мельница счастья» (16+).

Начало гастрольных спектаклей

днем в 11.00, вечером – в 18.30.

9 апреля (днем). В. Илюхов «Лукоморье» (6+),

(вечером). «Волки и овцы» А. Островский (12+).

Начало днем в 12.00, вечером – в 18.30.