ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
7 апреля. «Эрос в творчестве Ивана Дмитриева (Эльмек Иване) в контексте современного искусства ХХ века». Открытие выставки и презентация книги воспоминаний И.В. Дмитриева (16+).
8 апреля. Балкон, Центр современного искусства ЧГХМ. «Шемурша/Кёнигсберг. История одного военного фотоальбома». Открытие тематической фотовыставки ко Дню взятия Кёнигсберга и Дню Победы в Великой Отечественной войне (6+). КАМЕРНЫЙ ТЕАТР
9 апреля. Театр ГОДО. «Мышь и Еж» (0+). Начало в 12.00.
ЧУВАШСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ К.В. ИВАНОВА
4 апреля. Ф. Павлов «В деревне» (12+).
5 апреля. Н. Терентьев «Моя звезда на небе» (16+).
6 апреля. А. Пртта «Потерявшие сон» (12+).
7 апреля. М. Карягина «Часы с кукушкой» (16+).
8 апреля. А. Пртта «Суженая сама пришла» (12 +).
9 апреля. А. Пртта «Деньги глаза слепят» (12+).
Начало в 18.30. ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
4 апреля. ПРЕМЬЕРА!
А. Адан «Жизель» (6+).
6 апреля. Л. Минкус «Баядерка» (6+).
7 апреля
П. Чайковский «Спящая красавица» (0+).
8 апреля. С. Прокофьев «Золушка» (0+).
9 апреля
Гала-концерт, парад звезд мирового балета (0+).
Начало в 18.30. ТЮЗ ИМЕНИ М. СЕСПЕЛЯ
Большой зал ДК Тракторостроителей
4 апреля. «Когда поют светофоры» (0+).
5 апреля. «Эко-сказ – да все про нас» (0+).
Начало в 13.00. ТЕАТР КУКОЛ
7 апреля. К. Чуковский «Муха-Цокотуха» (0+).
Начало в 11.00 и 18.00.
8 апреля. Гастроли Республиканского театра кукол (г. Йошкар-Ола).
А. Толстой, К. Коллоди «Золотой ключик» (6+). Начало в 10.30.
«Колобок» (0+). Начало в 10.30 и 13.00.
9 апреля. С. Дорожко «Спящая красавица» (0+). Начало в 10.30 и 13.00. РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Гастроли Театра драмы
«Камерная сцена» г. Самара
5 и 6 апреля (днем). Т. Подольская «Долгоногий Хольгер» (6+).
5 апреля (вечером). А. Платонов «Возвращение» (16+).
6 апреля (вечером). А. Островский «Не сошлись характерами!» (16 +).
7 апреля (днем). К. Грендаль «Волшебный подарок» (6+),
(вечером). В. Мережко «Мельница счастья» (16+).
Начало гастрольных спектаклей
днем в 11.00, вечером – в 18.30.
9 апреля (днем). В. Илюхов «Лукоморье» (6+),
(вечером). «Волки и овцы» А. Островский (12+).
Начало днем в 12.00, вечером – в 18.30.
Не так давно в Чебоксарах похоронили молодую девушку. Попрощаться с ней приехали люди из разных городов. Скорбели по утрате и в США, где погибшая жила в последнее время. Родом Анна была из Чебоксар. Она вернулась из-за океана сюда, чтобы отпраздновать юбилей отца. И тут погибла. На пешеходном переходе, в центре Чебоксар. Ее на полном ходу сбил маршрутный микроавтобус. Спасти жизнь девушки не удалось. (далее…)
При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна. В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.