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Им сверху видно будет все

За порядком на чебоксарских улицах совсем скоро будет следить «летающий патруль» – на днях в здании администрации города состоялась презентация комплекса, состоящего из двух беспилотников, системы управления и нескольких вариантов полезной нагрузки.
Работать с летательными аппаратами будут шесть специалистов, они прошли специальное обучение. Использовать комплекс планируется не только для обеспечения безопасности на праздниках и массовых акциях. «Он позволит нам делать аэрофотосъемку, осуществлять мониторинг территории, строительства объектов, ремонта дорог, изучать состояние экологии на территории города», – сказал на презентации директор МБУ «Чебоксары­-Телеком» Андрей Южанинов.
Официальный сайт города напоминает: вопрос о приобретении этих летательных аппаратов обсуждался в мэрии Чебоксар в конце прошлого года на совещании под председательством министра внутренних дел по Чувашии Сергея Неяскина и главы администрации Алексея Ладыкова. Впервые в небе над столицей республики «летающий патруль» должен появиться 1 Мая, во время праздничного шествия.

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Метки: Главное, Новости, .

29.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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