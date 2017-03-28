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16:04 28.03.2017
Михаил Игнатьев принял участие в заседании Совета ПФО по мерам борьбы с криминальной и «теневой» экономикой
17:35 23.03.2017
Руководитель федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский поздравил коллектив газеты с наступающим юбилеем
19:24 28.03.2017
Михаил Бабич: для нормального развития регионов требуется принятие адекватных мер по защите от противоправных посягательств и вывода в «теневой» оборот бюджетных средств
18:17 28.03.2017
Кадетский корпус ПФО в Чувашии будет создан к сентябрю 2018 года
16:32 28.03.2017
Жителей Чувашии обследуют на передвижном флюорографе
16:05 28.03.2017
В копилке марафона «Именем детства, во имя детства» 2017 г. собрано 1 млн 860 тысяч рублей
16:02 28.03.2017
В Чебоксарах состоится открытый Кубок Главы Чувашии по танцевальному спорту «Танцевальный фейерверк»
13:59 28.03.2017
Лана Прусакова выиграла общий зачёт Кубка России по слоуп-стайлу
13:29 28.03.2017
В Чувашии объявили имена победителей конкурса театрального искусства «Чĕнтĕрлĕ чаршав»
15:51 27.03.2017
Электроснабжение в Чебоксарах восстановлено, аварийная ситуация локализована
14:44 27.03.2017
Эпизоотическая ситуация в республике находится под постоянным контролем Правительства Чувашии
13:55 27.03.2017
Анастасия Петрова привезла две медали с чемпионата России по пауэрлифтингу, обновив рекорд страны в жиме
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А в бассейн – бесплатно

В Чебоксарах во время весенних каникул, которые длятся с 23 марта по 2 апреля, в школах проводятся мероприятия по спортивному, декоративно-­прикладному, военно­-патриотическому и художественному направлениям.
Об этом доложил на еженедельной планерке главе администрации города Алексею Ладыкову и главе города Ирине Клементьевой начальник управления образования Дмитрий Захаров. Одно из самых интересных для детей событий – проектная смена «Квантникулы» в детском технопарке «Кванториум», где проходят занятия по робототехнике, программированию, моделированию летательных аппаратов и поиску альтернативных источников энергии.
В это же время школы начали турниры по футболу, волейболу, дартсу, регболу, куда ребята приходят в том числе и семьями. А в Национальной библиотеке запланировано открытое первенство города по шахматам. Чтобы у ребят было больше возможностей для активного отдыха, глава администрации Алексей Ладыков поручил организовать безвозмездное посещение бассейнов ФОК для школьников города. Поплавать в бассейне бесплатно учащиеся смогут каждый день каникул до трех часов дня. Кроме того, 28­-29 марта пройдет муниципальный этап конкурса «Учитель года столицы-­2017».

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Метки: Главное, Новости, .

28.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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За рулем без рефлексов

Альберт ИЛЬИН, журналист, блогер

Не так давно в Чебоксарах похоронили молодую девушку. Попрощаться с ней приехали люди из разных городов. Скорбели по утрате и в США, где погибшая жила в последнее время. Родом Анна была из Чебоксар. Она вернулась из-за океана сюда, чтобы отпраздновать юбилей отца. И тут погибла. На пешеходном переходе, в центре Чебоксар. Ее на полном ходу сбил маршрутный микроавтобус. Спасти жизнь девушки не удалось. (далее…)
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