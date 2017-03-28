А в бассейн – бесплатно

В Чебоксарах во время весенних каникул, которые длятся с 23 марта по 2 апреля, в школах проводятся мероприятия по спортивному, декоративно-­прикладному, военно­-патриотическому и художественному направлениям.

Об этом доложил на еженедельной планерке главе администрации города Алексею Ладыкову и главе города Ирине Клементьевой начальник управления образования Дмитрий Захаров. Одно из самых интересных для детей событий – проектная смена «Квантникулы» в детском технопарке «Кванториум», где проходят занятия по робототехнике, программированию, моделированию летательных аппаратов и поиску альтернативных источников энергии.

В это же время школы начали турниры по футболу, волейболу, дартсу, регболу, куда ребята приходят в том числе и семьями. А в Национальной библиотеке запланировано открытое первенство города по шахматам. Чтобы у ребят было больше возможностей для активного отдыха, глава администрации Алексей Ладыков поручил организовать безвозмездное посещение бассейнов ФОК для школьников города. Поплавать в бассейне бесплатно учащиеся смогут каждый день каникул до трех часов дня. Кроме того, 28­-29 марта пройдет муниципальный этап конкурса «Учитель года столицы-­2017».