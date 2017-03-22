Главное, Криминал Дал взятку – и никаких препятствий? Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Чувашии возбудил уголовные дела в отношении начальника отдела транспортного обеспечения и связи администрации Чебоксар Дениса Савельева и главного специалиста этого отдела Елены Сорокиной.

По версии следствия, в январе-феврале этого года начальник отдела, а в марте – его подчиненная через посредника получили взятки в размере 40 тысяч и 25 тысяч рублей соответственно от двух индивидуальных предпринимателей, занимающихся пассажирскими перевозками по трем городским автобусным маршрутам. Эти взятки предназначались муниципальным чиновникам за обеспечение беспрепятственного осуществления предпринимательской деятельности в сфере пассажирских перевозок.

Сейчас Савельев находится под домашним арестом. Расследование уголовных дел продолжается. Факты противоправной деятельности начальника отдела и его подчиненной установлены в ходе оперативного взаимодействия сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашии и следователей СУ СКР.

Как стало известно, вчера на городской планерке глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков сообщил, что Савельев и Сорокина уволены с занимаемых должностей. Кроме того, он объявил выговор своему заместителю по вопросам ЖКХ – начальнику управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи Герману Александрову и призвал руководителей вести активную антикоррупционную работу в коллективах. «Провести работу нужно не формально. Буду требовать отчет. Все необходимые меры руководителями должны приниматься незамедлительно», – подчеркнул глава столичной администрации.

Метки: Криминал, коррупция, Транспорт, Чебоксары.



Метки: Главное A A A