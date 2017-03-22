В Чебоксарах возбуждено уголовное дело по факту сбыта в детскую больницу медицинского кислорода ненадлежащего качества

В Чебоксарах возбуждено уголовное дело по факту сбыта в республиканскую детскую клиническую больницу медицинского кислорода ненадлежащего качества.
В феврале этого года коммерческая организация поставила в эту больницу кислород, непригодный для использования в медицинских целях и опасный для жизни и здоровья пациентов ввиду несоответствия требованиям ГОСТа по содержанию в его составе окиси углерода. Использование фальсифицированного медицинского газообразного кислорода в ночь с 15 на 16 февраля вызвало сбои в работе медицинского оборудования. К счастью, никто из маленьких пациентов не пострадал.
Факт сбыта кислорода ненадлежащего качества подтвержден исследованием, проведенным в рамках доследственной проверки. Сейчас принимаются меры к изъятию поставленного кислорода. Также устанавливаются конкретные лица, причастные к его сбыту в детское медицинское учреждение, сообщили в СУ СКР по Чувашии. Расследование уголовного дела продолжается.
Не так давно в Чебоксарах похоронили молодую девушку. Попрощаться с ней приехали люди из разных городов. Скорбели по утрате и в США, где погибшая жила в последнее время. Родом Анна была из Чебоксар. Она вернулась из-за океана сюда, чтобы отпраздновать юбилей отца. И тут погибла. На пешеходном переходе, в центре Чебоксар. Ее на полном ходу сбил маршрутный микроавтобус. Спасти жизнь девушки не удалось. (далее…)
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