Главное Расплата за пьяную езду 25 марта, после полудня, в деревне Вторые Тюрары Цивильского района в результате ДТП погибла пассажирка «Хонды». 37-летний водитель кроссовера превысил скорость, не справился с управлением и врезался в дерево. У него – ушиб грудной клетки. Удалось выяснить и главную причину трагедии – освидетельствование на алкогольное опьянение дало положительный результат.

На следующий день оборвалась жизнь еще одного участника дорожного движения. После полуночи, на 601 километре трассы М-7 «Волга» в Ядринском районе, 28-летний водитель грузовика «Мицубиси» сбил пешехода, шедшего по проезжей части в попутном направлении. По паспорту, обнаруженному в кармане потерпевшего, удалось установить, что он проживал в Казани.

В Порецком районе, на 156 километре дороги «Чебоксары-Сурское» водитель «Рено Логан», ехавший из Чебоксар в Алатырь, опрокинулся в кювет. И тут снова вся тяжесть последствий небрежного вождения легла на плечи пассажирки. Она была госпитализирована в Алатырскую центральную районную больницу.

Авария с участием сразу четырех машин произошла на автодороге «Сура» в Шумерлинском районе. У автомобиля БМВ, которым управлял молодой водитель, лопнуло колесо. Престижную иномарку вынесло на полосу встречного движения, где она столкнулась с «Хендай Солярис». После чего сюда добавились «Рено Дастер» и «Рено Сандеро». Именно пассажиры этих авто получили самые тяжелые травмы. Их доставили на лечение в Шумерлинский межрегиональный медицинский центр.

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