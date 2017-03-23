РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
29 марта. А. Островский «Волки и овцы» (12+) (на фото).
30 марта. У. Шекспир «Сон в летнюю ночь» (12+).
31 марта. Ж. Ануй «Орфей и Эвридика» (16+).
1 апреля. Р. Куни «№ 13» (16+).
2 апреля (днем). Акция «В театр всей семьей», посвященная Году экологии в России. И. Широбокова «Лесной дозор» (0+),
(вечером). Я. Пулинович «Птица Феникс возвращается домой» (12+).
Начало днем в 12.00, вечером – в 18.30. ЧУВАШСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ К.В. ИВАНОВА
28 марта. И. Стаднюк «Любовь и тыква» (12+) (на фото).
29 марта. А. Пртта «Без тебя с тобой» (16+).
30 марта. А. Островский «Не так живи, как хочется» (12+).
31 марта. А. Попов «Женись, сынок, женись» (12+).
1 апреля. Б. Дрозд «Женитьба Дядюкина» (12+).
2 апреля. В. Ляпин «Наследство дедушки из Чикаго» (16+).
Начало в 18.30. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
27 марта
Музей-галерея Э.М. Юрьева при Центре современного искусства. Выставка-награждение победителей Международного конкурса детского творчества имени Элли Юрьева (0+).
29 марта
Отдел русского и зарубежного искусства. Выставка офортов к 185-летию со дня рождения И.И. Шишкина (6+).
2 апреля
Отдел русского и зарубежного искусства. «Азбука искусства» – студия семейного эстетического досуга для детей от 5 лет и взрослых.
Начало в 12.00 и 14.30. ФИЛАРМОНИЯ
27 марта. Зал Камерного театра. «Я помню вальса звук прелестный» с участием Маргариты Финогентовой, Юрия Каткова, Динары Федотовой, Константина Новокшанова (12+).
28 марта. Концертный зал филармонии. Имперский русский балет (художественный руководитель Гедиминас Таранда). «Дон Кихот» (12+).
Начало в 19.00. КАМЕРНЫЙ ТЕАТР
31 марта
А. Гельман «Скамейка» (16+). ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
29 марта. Дж. Верди «Травиата» (12+) (на фото справа).
30 марта. И. Кальман «Сильва» (6+).
1 апреля
Р. Леонкавалло «Паяцы» (6+).
Начало в 18.30. ТЮЗ ИМЕНИ М. СЕСПЕЛЯ
1 апреля. Большой зал ДК тракторостроителей. «Клочки по закоулочкам» (0+).
К/т «Сеспель». «Жила-была Сыроежка» (0+).
Начало в 12.00. ТЕАТР КУКОЛ
31 марта (вечером). В. Соллогуб «Беда от нежного сердца» (16+).
1 апреля. Я. Вильковский «Весенние заботы медвежонка Тимчо» (0+).
2 апреля. А. Макеев «Курочка Ряба» (0+).
Начало днем в 10.30 и 13.00, вечером – в 18.00. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ (МИМ-ТЕАТР «ДОЖДЬ»), Г. НОВОЧЕБОКСАРСК
27 и 29 марта. «Веселый снегопад» (6+).
Начало 27 марта в 10.00, 29 марта в 13.00. ЧУВАШСКАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ СИМФОНИЧЕСКАЯ КАПЕЛЛА
31 марта. Зал филармонии. «Грезы любви» – романсы, арии из оперетт, инструментальная музыка, произведения современных композиторов, народные песни (12+). Дирижеры Морис и Наталья Яклашкины.
Стыдно признаться, но я только совсем недавно узнал, что существует такой праздник – Всемирный день писателя. Отмечается он 3 марта, а учрежден решением 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба, состоявшегося в январе 1986 года.
Как отмечают этот праздник? К сожалению, День писателя очень часто остается незамеченным. (далее…)
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