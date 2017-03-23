РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

29 марта. А. Островский «Волки и овцы» (12+) (на фото).

30 марта. У. Шекспир «Сон в летнюю ночь» (12+).

31 марта. Ж. Ануй «Орфей и Эвридика» (16+).

1 апреля. Р. Куни «№ 13» (16+).

2 апреля (днем). Акция «В театр всей семьей», посвященная Году экологии в России. И. Широбокова «Лесной дозор» (0+),

(вечером). Я. Пулинович «Птица Феникс возвращается домой» (12+).

Начало днем в 12.00, вечером – в 18.30.

ЧУВАШСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ К.В. ИВАНОВА

28 марта. И. Стаднюк «Любовь и тыква» (12+) (на фото).

29 марта. А. Пртта «Без тебя с тобой» (16+).

30 марта. А. Островский «Не так живи, как хочется» (12+).

31 марта. А. Попов «Женись, сынок, женись» (12+).

1 апреля. Б. Дрозд «Женитьба Дядюкина» (12+).

2 апреля. В. Ляпин «Наследство дедушки из Чикаго» (16+).

Начало в 18.30.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

27 марта

Музей-галерея Э.М. Юрьева при Центре современного искусства. Выставка-награждение победителей Международного конкурса детского творчества имени Элли Юрьева (0+).

29 марта

Отдел русского и зарубежного искусства. Выставка офортов к 185-летию со дня рождения И.И. Шишкина (6+).

2 апреля

Отдел русского и зарубежного искусства. «Азбука искусства» – студия семейного эстетического досуга для детей от 5 лет и взрослых.

Начало в 12.00 и 14.30.

ФИЛАРМОНИЯ

27 марта. Зал Камерного театра. «Я помню вальса звук прелестный» с участием Маргариты Финогентовой, Юрия Каткова, Динары Федотовой, Константина Новокшанова (12+).

28 марта. Концертный зал филармонии. Имперский русский балет (художественный руководитель Гедиминас Таранда). «Дон Кихот» (12+).

Начало в 19.00.

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР

31 марта

А. Гельман «Скамейка» (16+).

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

29 марта. Дж. Верди «Травиата» (12+) (на фото справа).

30 марта. И. Кальман «Сильва» (6+).

1 апреля

Р. Леонкавалло «Паяцы» (6+).

Начало в 18.30.

ТЮЗ ИМЕНИ М. СЕСПЕЛЯ

1 апреля. Большой зал ДК тракторостроителей. «Клочки по закоулочкам» (0+).

К/т «Сеспель». «Жила-была Сыроежка» (0+).

Начало в 12.00.

ТЕАТР КУКОЛ

31 марта (вечером). В. Соллогуб «Беда от нежного сердца» (16+).

1 апреля. Я. Вильковский «Весенние заботы медвежонка Тимчо» (0+).

2 апреля. А. Макеев «Курочка Ряба» (0+).

Начало днем в 10.30 и 13.00, вечером – в 18.00.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ (МИМ-ТЕАТР «ДОЖДЬ»), Г. НОВОЧЕБОКСАРСК

27 и 29 марта. «Веселый снегопад» (6+).

Начало 27 марта в 10.00, 29 марта в 13.00.

ЧУВАШСКАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ СИМФОНИЧЕСКАЯ КАПЕЛЛА

31 марта. Зал филармонии. «Грезы любви» – романсы, арии из оперетт, инструментальная музыка, произведения современных композиторов, народные песни (12+). Дирижеры Морис и Наталья Яклашкины.