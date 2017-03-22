Отечественным овощам – тепличные условия

В столице Чувашии проходит Всероссийское совещание по теме реализации программы импортозамещения в тепличном овощеводстве в современных экономических условиях.
Участники форума, в числе которых представители Минсельхоза России и республиканского аграрного ведомства, тепличных предприятий и фирм, работающих в отрасли защищенного грунта, обсуждают вопросы экономической обоснованности строительства в России теплиц нового поколения и государственной поддержки в виде льготного кредитования. В центре внимания также проблемы отечественной селекции овощных культур.
Напомним, в конце февраля Глава Чувашии Михаил Игнатьев и Председатель Совета директоров Группы Компаний «Ренова» Виктор Вексельберг подписали соглашение о сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта «Создание тепличного комплекса в Чувашской Республике». Более подробно о совещании – в ближайших номерах нашей газеты.
Стыдно признаться, но я только совсем недавно узнал, что существует такой праздник – Всемирный день писателя. Отмечается он 3 марта, а учрежден решением 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба, состоявшегося в январе 1986 года.
Как отмечают этот праздник? К сожалению, День писателя очень часто остается незамеченным. (далее…)
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