Отечественным овощам – тепличные условия

В столице Чувашии проходит Всероссийское совещание по теме реализации программы импортозамещения в тепличном овощеводстве в современных экономических условиях.

Участники форума, в числе которых представители Минсельхоза России и республиканского аграрного ведомства, тепличных предприятий и фирм, работающих в отрасли защищенного грунта, обсуждают вопросы экономической обоснованности строительства в России теплиц нового поколения и государственной поддержки в виде льготного кредитования. В центре внимания также проблемы отечественной селекции овощных культур.

Напомним, в конце февраля Глава Чувашии Михаил Игнатьев и Председатель Совета директоров Группы Компаний «Ренова» Виктор Вексельберг подписали соглашение о сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта «Создание тепличного комплекса в Чувашской Республике». Более подробно о совещании – в ближайших номерах нашей газеты.