ЗАПОЕТ ХОР ИМЕНИ ЧАПАЕВА

Как сообщают в столичном управлении культуры и развития туризма, идею его создания на базе чебоксарской детской музыкальной школы № 5 имени Ф.М. Лукина предложил Эдуард Маркин, лауреат Государственной премии РФ, заслуженный деятель искусства РФ, народный артист РФ, профессор, член Президиума Всероссийского хорового общества.

Об этом маэстро заявил на прошедшем в Чебоксарах с 17 по 19 марта IV Российском детско-­юношеском хоровом конкурсе имени Ф.М. Лукина «Жаворонок­-2017». По его мнению, создание такого хора способствовало бы популяризации как детского хорового искусства, так и национального героя республики и города. В управлении администрации города Чебоксары и в музыкальной школе № 5 идею поддержали.