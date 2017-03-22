Как сообщают в столичном управлении культуры и развития туризма, идею его создания на базе чебоксарской детской музыкальной школы № 5 имени Ф.М. Лукина предложил Эдуард Маркин, лауреат Государственной премии РФ, заслуженный деятель искусства РФ, народный артист РФ, профессор, член Президиума Всероссийского хорового общества.
Об этом маэстро заявил на прошедшем в Чебоксарах с 17 по 19 марта IV Российском детско-юношеском хоровом конкурсе имени Ф.М. Лукина «Жаворонок-2017». По его мнению, создание такого хора способствовало бы популяризации как детского хорового искусства, так и национального героя республики и города. В управлении администрации города Чебоксары и в музыкальной школе № 5 идею поддержали.
Стыдно признаться, но я только совсем недавно узнал, что существует такой праздник – Всемирный день писателя. Отмечается он 3 марта, а учрежден решением 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба, состоявшегося в январе 1986 года.
Как отмечают этот праздник? К сожалению, День писателя очень часто остается незамеченным. (далее…)
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