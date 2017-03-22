Посевная на пороге

Состоялось первое заседание республиканского штаба по проведению сезонных полевых работ. Обсуждалось наличие материальных ресурсов, вопросы ввода в оборот неиспользуемых земель, кредитования сельхозпроизводителей.

Как отмечалось, республика в полном объеме обеспечена семенами зерновых и зернобобовых культур. 82 проц. из них кондиционные, а в Вурнарском, Моргаушском, Яльчикском – более 91 проц. Потребность в минеральных удобрениях составляет 20 тыс. тонн в действующем веществе, но запасено пока лишь 32 проц.

Яровой сев в нынешнем году предстоит провести на площади 320 тыс. гектаров. Более половины – зерновые и зернобобовые культуры, 38,5 проц. – кормовые, остальное – картофель и овощи.

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?? По данным на 20 марта, готовность тракторов и сеялок по республике составляла 91 проц., культиваторов – 89 проц.