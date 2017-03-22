Посевная на пороге

Состоялось первое заседание республиканского штаба по проведению сезонных полевых работ. Обсуждалось наличие материальных ресурсов, вопросы ввода в оборот неиспользуемых земель, кредитования сельхозпроизводителей.
Как отмечалось, республика в полном объеме обеспечена семенами зерновых и зернобобовых культур. 82 проц. из них кондиционные, а в Вурнарском, Моргаушском, Яльчикском – более 91 проц. Потребность в минеральных удобрениях составляет 20 тыс. тонн в действующем веществе, но запасено пока лишь 32 проц.
Яровой сев в нынешнем году предстоит провести на площади 320 тыс. гектаров. Более половины – зерновые и зернобобовые культуры, 38,5 проц. – кормовые, остальное – картофель и овощи.
Фото cap.ru
?? По данным на 20 марта, готовность тракторов и сеялок по республике составляла 91 проц., культиваторов – 89 проц.
Стыдно признаться, но я только совсем недавно узнал, что существует такой праздник – Всемирный день писателя. Отмечается он 3 марта, а учрежден решением 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба, состоявшегося в январе 1986 года.
Как отмечают этот праздник? К сожалению, День писателя очень часто остается незамеченным. (далее…)
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