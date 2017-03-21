С наградой!

Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2017 года отмечены государственными наградами России и почетными званиями за большой вклад в разработку и создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны и многолетний добросовестный труд труженики АО «Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева»:
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден ЗЮКИН Александр Николаевич – начальник конструкторско-технологического отдела по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам;
присвоено почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» КУРБАТОВУ Вячеславу Петровичу – слесарю по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования пиротехнического производства, ТЕРЕНТЬЕВУ Михаилу Михайловичу – слесарю-ремонтнику пиротехнического производства.
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За заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций награждены медалью ордена «Родительская слава» ЩЕРБАКОВ Геннадий Васильевич и ЩЕРБАКОВА Руфина Тимофеевна, Мариинско-Посадский район Чувашской Республики.
Стыдно признаться, но я только совсем недавно узнал, что существует такой праздник – Всемирный день писателя. Отмечается он 3 марта, а учрежден решением 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба, состоявшегося в январе 1986 года.
Как отмечают этот праздник? К сожалению, День писателя очень часто остается незамеченным. (далее…)
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