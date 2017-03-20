С наградой!

Где ты, «Юность»?

Павел ГАЛОЧКИН, журналист

Стыдно признаться, но я только совсем недавно узнал, что существует такой праздник – Всемирный день писателя. Отмечается он 3 марта, а учрежден решением 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба, состоявшегося в январе 1986 года.

Как отмечают этот праздник? К сожалению, День писателя очень часто остается незамеченным. (далее…)