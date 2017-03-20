С наградой!

Указом Главы Чувашии от 16 марта 2017 года награждены медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» Агеев Владимир Иванович – член Союза художников России, Егоров Ардальон Иванович – начальник отдела Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
Присвоены почетные звания:
«Заслуженный врач Чувашской Республики» Александрову Александру Юрьевичу – заместителю главного врача по акушерско-гинекологической помощи Президентского перинатального центра; «Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» Григорьеву Владимиру Ивановичу – фрезеровщику механического цеха ЗАО «Поволжский центр тракторов и строительно-дорожных машин», Чебоксарский район, Павлову Виктору Николаевичу – заведующему конструкторским сектором механических устройств НПП «Технотрон»; «Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики» Карпову Александру Яковлевичу – водителю ООО «Красное Сормово», Красноармейский район; «Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской Республики» Антонову Сергею Григорьевичу – директору ООО «Управляющая компания Жилищный стандарт», Маркову Евгению Николаевичу – заместителю директора по экономическим вопросам ООО «Управляющая компания Колесница», Николаеву Сергею Алексеевичу – слесарю-ремонтнику ГУП «Биологические
очистные сооружения»; «Заслуженный энергетик Чувашской Республики» Смирнову Александру Дмитриевичу – директору ООО «Ремонтно-строительное предприятие «ЭнергоСетьСтрой», Чебоксарский район.
Стыдно признаться, но я только совсем недавно узнал, что существует такой праздник – Всемирный день писателя. Отмечается он 3 марта, а учрежден решением 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба, состоявшегося в январе 1986 года.
Как отмечают этот праздник? К сожалению, День писателя очень часто остается незамеченным. (далее…)
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