…А полицейским – видео про «Мафию»

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ЗА САДИКИ СПАСИБО, НО ТРОТУАРЫ НАДО УБИРАТЬ ВОВРЕМЯ

Проект «Открытый город» в столице республики вот уже четвертый год работает на то, чтобы чебоксарцы и представители органов местного самоуправления обсуждали насущные проблемы лицом к лицу. В юго-западном районе, где прошла новая встреча, самые острые вопросы хорошо известны: дороги, благоустройство, строительство жилья.
Жители района всегда отличались особой активностью в общении с властями любого уровня, и вечером в большом зале ДК «Салют» свободных мест практически не было – как-никак ответ держать обещало руководство города. За два с половиной часа живого во всех смыслах общения чебоксарцы задали ни много ни мало 45 вопросов.
Открывая встречу, глава администрации города Алексей Ладыков напомнил, что на первое января этого года население Чебоксар превысило 500 тысяч человек, и столица Чувашии вошла в группу крупнейших городов России по классификации геоурбанистов. А деловой разговор начал с подведения итогов развития города в прошлом году, в том числе юго-западного района, и планов на год нынешний.
Как известно, юго-западный район станет частью территории, на которой будет реализован масштабный проект – третье транспортное полукольцо протяженностью семь километров, с тремя мостами и пятнадцатью транспортными развязками. Оно соединит северо-западный и новоюжный жилые массивы напрямую, что позволит разгрузить и центр города, и сам юго-западный, который давно задыхается от транспортных пробок.
– Кроме того, в этом году благодаря серьезной работе и поддержке Главы Чувашии Михаила Игнатьева Чебоксары вошли в число субъектов, которые получат федеральное финансирование – около 700 млн. руб., – напомнил Алексей Ладыков. – На эти средства мы будем не только ремонтировать дороги, но и заниматься организацией их безопасности.
Приводя цифры в целом по городу, глава администрации указывал конкретные адреса на юго-западе столицы – где пройдет ремонт дорог и капремонт многоквартирных домов, где заменят лифт, какие дворы благоустроят.

ЧТО ПОМЕНЯЕТСЯ В ЮГО-ЗАПАДНОМ РАЙОНЕ В 2017 ГОДУ:
17 млн. рублей выделено на капремонт 7 многоквартирных домов
2,3 млн. рублей потратят на ремонт фасадов и балконов
27 аварийных домов будет снесено
7 дворов, к которым прилегает 44 дома, будут благоустроены

Еще до начала встречи жителям раздали на руки анкеты, в которых каждый мог задать наболевшие вопросы. А указав свои данные, получить и письменный ответ. Уже по ходу встречи выяснилось, что больше всего жителей района беспокоят вопросы благоустройства. Где-то грязно, где-то шумно, где-то дорога разбита так, что и пройти нельзя. За примером, как говорится, горожане далеко не пошли, а всего лишь попросили взглянуть на тротуары возле ДК «Салют», по которым в этот день пришли на встречу. «Это что, ничья территория?» – возмущались собравшиеся. Их возмущение разделил и Ладыков. Он переадресовал вопрос руководству Московского района: мол, как такое вообще возможно.
Не сдерживала эмоций одна из горожанок, рассказывая о расплодившихся увеселительных заведениях:
– На бульваре Миттова от них нет покоя. И названия какие говорящие, – поделилась женщина, – «Бессонница», «Берлога», «Мафия»… Из-за шума я каждую ночь не сплю. Есть ли возможность обязать их владельцев хотя бы установить камеры видеонаблюдения с выводом картинки на пульт полиции?
Вопрос более чем актуальный. Как уже рассказывала «СЧ», деятельность подобных «мест отдыха» – это давняя головная боль и городских властей, и полиции. К борьбе с теми, кто реализует контрафактный алкоголь, а «разливайки» делают прибыль в основном на нем, призывал и Глава Чувашии Михаил Игнатьев. Где-то удалось изменить ситуацию – несколько питейных заведений закрыты, где-то пока еще нет. Вот и приходится полицейским практически дежурить у «рюмочных» и разнимать их подвыпивших посетителей. Многие в зале сравнили ситуацию с проблемой фанфуриков, со свободной продажей которых как ни борись, а они все равно вылезают, как ядовитые грибы.
– Задача оборудовать все помещения ночных заведений видеокамерами с выводом на пульт полиции поставлена. Это решение было поддержано министром внутренних дел по Чувашии Сергеем Неяскиным. Предприниматели уведомлены, что из городского бюджета выделяется софинансирование в размере до 50 процентов, – отчеканил Ладыков.
Помимо критики и замечаний в зале звучали и слова благодарности. Говорили спасибо за то, что в районе построены новые детсады и теперь нет проблем с устройством туда ребенка. А в микрорайоне «Садовый» скоро откроется еще один. Сказали горожане спасибо и за снижение стоимости проезда в общественном транспорте. Поблагодарили за новую, построенную за короткие сроки школу на улице Гладкова. А в ответ услышали, что в следующем году планируется увеличить число учащихся в 61-й школе за счет присоединения к ней реконструированных площадей «вечерней» школы.
На этой ноте можно было бы и завершить встречу, тем более что часть горожан уже стала расходиться. Но, выслушав слова благодарности, глава администрации города снова вернулся к тому, с чего и начался открытый диалог, – к благоустройству. По его словам, проекты «Наш двор» и «Безопасные и качественные дороги» – хороший шанс для самих горожан активно поучаствовать в обустройстве района: не только высказывать свои предложения, но и вести контроль за качеством, когда начнутся работы. Активисты из зала согласились, что следить за порядком нужно.
Услышали ли власти жителей города? Покажет время. По крайней мере, возле ДК «Салют» уже все убрано. А вот услышали ли чебоксарцы городских чиновников? Так, получая пальто в гардеробе Дворца культуры, автор стал свидетелем разноса гардеробщицы жителей района – участников встречи, которые, видимо, не донесли мусор до урны: «Уж бумажек-то накидали. Кто за вами должен убирать?..»

Еще один серьезный момент, затронутый в разговоре с жителями юго-западного района, – бесплатные кружки и спортивные секции для детей. Мало кто задумывается о том, что для городского бюджета они совсем не бесплатны. К примеру, в этом году на организацию дополнительного образования было выделено более 400 млн. руб. На эти средства 30 тысяч маленьких чебоксарцев получили возможность заниматься спортом, творчеством, музыкой и любимыми хобби.

Фото Максима ВАСИЛЬЕВА
?    За два с половиной часа горожане успели задать 45 вопросов.

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Метки: Главное, Столица, .

21.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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