Главное, Хроника ЧП Перепутал зиму с летом 18 марта в 6 утра на 671-м километре автодороги М-7 «Волга» чебоксарец, водитель ВАЗа, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ладой Гранта».

От удара машину отбросило на ехавший в попутном направлении тягач КамАЗ с полуприцепом. Опрометчивость виновника аварии оказалась предсказуемой. Ехал он на летней резине, да еще и в состоянии алкогольного опьянения. Травмы получил серьезные, но после оказания медицинской помощи в Больнице скорой медицинской помощи Чебоксар поспешил домой. Водитель и пассажир «Лады» получили ушибы грудной клетки и ссадины.

На следующий день ранним утром примерно на том же участке трассы М-7 превысил скорость и не справился с управлением и водитель «Мазды» родом из Ульяновска. Автомобиль опрокинулся, в результате чего виновнику ДТП и двум его пассажирам потребовалась госпитализация.

Водитель «Лады» из Алатыря нарушил скоростной режим при объезде препятствия на 113-м километре автодороги Чебоксары – Сурское, после чего врезался в бордюрное ограждение. Пассажирка, ехавшая на переднем сиденье, с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма будет проходить стационарное лечение в Центральной районной больнице Шумерли.

18 марта в Канаше автоледи на «Рено Лагуна», поворачивая налево, не уступила дорогу ВАЗу, который двигался со встречного направления. Девушка получила телесные повреждения, ей потребовалась госпитализация. Будучи беременной, лечение она пройдет в родильном отделении Канашского межрегионального медицинского центра. Пострадала и пассажирка ВАЗа, у нее ушиб бедра.

А спасти жизнь участника ДТП, которое произошло на 9-м километре автодороги Кугеси – Атлашево – Новочебоксарск, врачи не сумели. 18 марта около 7 часов вечера 54-летний мужчина, переходя дорогу, попал под колеса «Ниссана». Водитель был трезв, на одежде пешехода светоотражающие элементы отсутствовали…

Метки: Хроника ЧП, ДТП.



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