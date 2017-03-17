Выдали банковскую тайну

В Новочебоксарске служба безопасности одного из местных банковских учреждений уличила 27-летнюю сотрудницу в грубом нарушении.
По этому факту СУ СКР по Чувашии возбуждено уголовное дело. По версии следствия, сотрудница подозревается в незаконном разглашении сведений, составляющих банковскую тайну. В прошлом году она ознакомилась со счетами клиента банка, после чего, нарушив закон, сообщила эти сведения его бизнес-партнеру, с которым была знакома.
Напомним, в августе того же года в Чебоксарах суд вынес приговор в отношении бывшей банковской сотрудницы за аналогичное преступление. Наказали ее штрафом в 15 тысяч рублей. В нынешнем году возбуждено уголовное дело в отношении другой сотрудницы этого же банка. Причина та же – незаконное разглашение банковской тайны.
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