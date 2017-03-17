Металлодетектор нашел наркотик

Канашский районный суд вынес приговор 24-летнему жителю города Кингисепп Ленинградской области, признанному виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотического средства в крупном размере.
А началось с того, что сотрудники Чувашского линейного отдела МВД России на транспорте доставили молодого человека в комнату полиции при железнодорожном вокзале станции Канаш после срабатывания рамки металлодетектора. В ходе личного досмотра в кармане его спортивной сумки было обнаружено и изъято курительное приспособление из металла с веществом в виде налета коричневого цвета внутри. Экспертиза показала, что это наркотическое средство массой 0,329 грамма, что является крупным размером.
По этому факту следственным отделением Чувашского ЛО МВД России на транспорте в отношении жителя Ленинградской области было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил его к трем с половиной годам условного лишения свободы со штрафом в 30 тыс. рублей.
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