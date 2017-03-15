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18:35 15.03.2017
21 марта в эфире ГТРК «Чувашия» и Национальной телерадиокомпании Чувашии премьера программы с Михаилом Игнатьевым «Приложение силы»
17:34 15.03.2017
Город Чебоксары примет участников IV Российского детско-юношеского хорового конкурса «Жаворонок — 2017»
16:19 15.03.2017
Хирурги Республиканской клинической больницы провели уникальную операцию
15:27 15.03.2017
Лана Прусакова примет участие на чемпионате мира по фристайлу в дисциплине слоуп-стайл
14:49 15.03.2017
Министр культуры Чувашии Константин Яковлев представил коллективу Театра оперы и балета нового художественного руководителя
14:16 15.03.2017
Михаил Игнатьев встретился с командующим Приволжским округом войск национальной гвардии Российской Федерации Александром Порядиным
14:13 15.03.2017
Сегодня в Чувашии проходит Единый информационный день
11:15 15.03.2017
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в РФ благодарит Главу Чувашии за организацию рабочего визита в республику на высоком уровне
18:33 14.03.2017
«Советская Чувашия» и Чувашское отделение Сбербанка проведут «горячую линию»
16:23 14.03.2017
В Чувашии дан старт чемпионату России среди лиц с ПОДА по стрельбе из лука
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С наградой!

Указом Главы Чувашии от 15 марта 2017 года награждены Почетной грамотой Чувашской Республики полковник полиции Васильев Игорь Михайлович – заместитель командира (по материально-техническому обеспечению) отряда мобильного особого назначения отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Чувашской Республике, подполковник полиции Краснов Валерий Порфирьевич – заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Чувашской Республике, полковник полиции Лапшин Михаил Николаевич – заместитель начальника штаба отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Чувашской Республике, подполковник полиции Иванов Борис Анатольевич – заместитель начальника отдела координации деятельности подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции и информационно-методического обеспечения управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел по Чувашской Республике.
Присвоено почетное звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел по Чувашской Республике» подполковнику полиции Ботину Александру Сергеевичу – заместителю начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел по Чувашской Республике, подполковнику полиции Григорьеву Александру Владимировичу – начальнику отдела по выявлению преступлений в сфере бюджетных отношений управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел по Чувашской Республике.

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Метки: Главное, .

15.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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