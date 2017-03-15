Главное С наградой! Указом Главы Чувашии от 15 марта 2017 года награждены Почетной грамотой Чувашской Республики полковник полиции Васильев Игорь Михайлович – заместитель командира (по материально-техническому обеспечению) отряда мобильного особого назначения отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Чувашской Республике, подполковник полиции Краснов Валерий Порфирьевич – заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Чувашской Республике, полковник полиции Лапшин Михаил Николаевич – заместитель начальника штаба отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Чувашской Республике, подполковник полиции Иванов Борис Анатольевич – заместитель начальника отдела координации деятельности подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции и информационно-методического обеспечения управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел по Чувашской Республике.

Присвоено почетное звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел по Чувашской Республике» подполковнику полиции Ботину Александру Сергеевичу – заместителю начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел по Чувашской Республике, подполковнику полиции Григорьеву Александру Владимировичу – начальнику отдела по выявлению преступлений в сфере бюджетных отношений управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел по Чувашской Республике.

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