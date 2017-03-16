Главное, Столица Ночная смена спешит домой ТРОЛЛЕЙБУС ПУСТОЙ – УБЫТОК БОЛЬШОЙ С 6 марта троллейбусы в Чебоксарах изменили вечернее расписание. Но рейсы, которыми пользуются работники градообразующих предприятий, сохранены.

Не секрет, что финансовое положение Чебоксарского троллейбусного управления простым не назовешь. Долг за энергоресурсы составляет около 86 млн. рублей, а ограничение подачи электричества грозит большими проблемами не только предприятию, но и, конечно, всем чебоксарцам.

При этом, как было подсчитано, значительные убытки троллейбусное управление несет на рейсах в позднее время, когда пассажиров в салоне раз-два и обчелся. Вопрос долго и серьезно обсуждался не только в городской администрации, но и на нескольких градообразующих предприятиях, работники которых трудятся во вторую и третью смены. Многие волновались, как будут добираться домой, если число «ночных» троллейбусов будет сокращено.

– Мы тщательно изучили, сколько пассажиров пользуется троллейбусами после десяти часов вечера, – рассказали в отделе транспортного обеспечения и связи городской администрации. – Вместе с троллейбусным управлением постарались разработать расписание, которое не помешает нормальной жизни города. Согласовали его с такими предприятиями, как «Промтрактор», «Промтрактор-Промлит», «Чебоксарский агрегатный завод» и производственное объединение имени В.И. Чапаева.

По новому графику число машин на линии зависит от того, рабочий это день или выходной. Если считать «в троллейбусах», то по будням с 22.00 до 23.00 в Чебоксарах теперь ходит 61 троллейбус вместо 69, как было прежде. То есть сокращено всего 8 единиц транспорта. А после 23 часов в рейс выходят 20 троллейбусов вместо 49.

Что же касается выходных, то схема такая: с 22.00 до 23.00 по городу курсируют 60 троллейбусов вместо 66, а вот после 23 часов – лишь 3 машины вместо 43.

Введенные меры позволят сэкономить до 14 миллионов рублей в год, а это стоимость не одного нового троллейбуса. А КАК У СОСЕДЕЙ?

— В Йошкар-Оле троллейбус № 1 отходит от вокзала в последний вечерний рейс в 21.23.

— В Казани троллейбус № 1 начинает последний рейс в 23.01.

— В Нижнем Новгороде троллейбуса № 1 нет, а самый поздний маршрут № 2 выходит в рейс в 21.08.

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