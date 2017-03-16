Столица в цифрах

70 тыс. «электронных кошельков» используется для безналичного расчета в транспорте с начала марта. Это на 83 процента больше, чем в феврале.

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49 точек мелкорозничной торговли разместятся летом на территории, прилегающей к Чебоксарскому заливу. На Красной площади – 42, возле монумента Матери – 4, возле Свято-Троицкого монастыря – 3. На городских пляжах будет 4 торговые точки. Продолжат работу 65 объектов нестационарной торговли по договорам, заключенным по итогам конкурса прошлого года.

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60 тыс. руб. премии получил каждый победитель смотра-конкурса «Дом образцового содержания». Победу в разных категориях одержали дом № 5/1 по улице Стартовой, дом № 56/2 по проспекту Тракторостроителей, дом № 117/1 по улице Б. Хмельницкого.

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108 заявлений от многодетных семей для предоставления земельного участка бесплатно в собственность поступило с начала года. 82 заявителя хотят построить дома, 21 семье нужна земля под личное подсобное хозяйство, и 5 семей собираются поставить дачи.

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200 чебоксарских школьников стали победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады по 21 общеобразовательному предмету. Больше всего баллов ребята набрали по математике, русскому и английскому языкам, обществознанию, истории и биологии.