Зазеленеет «Тополь Победы»

Столица Чувашии присоединится к акции «Тополь Победы» и получит саженец легендарного дерева из города-героя Волгограда. Старый тополь выстоял во время кровопролитных боев Великой Отечественной войны и зеленеет до сих пор, хотя его кора иссечена пулями и осколками снарядов.

Пять лет назад биологи обследовали дерево и выяснили, что ему почти сто лет. Факт, по мнению специалистов, удивительный, потому что в засушливом климате дольше 60 лет тополя обычно не живут. А генотип дерева ученые назвали уникальным.

Чтобы сохранить этот генотип, черенки поместили в пробирки с питательным раствором. А позже в Волгоградском ботаническом саду из них вырастили почти двухметровые саженцы. Считается, что они обладают всеми свойствами того самого тополя-прародителя.

Чувашия в числе 17 регионов, которые в этом году поддержали акцию «Тополь Победы». Чебоксары получат саженец, а также сертификат к нему и табличку. Сам саженец прибудет в город в апреле. А высадка пройдет одновременно во всех регионах 25 апреля.

? В Волгограде природный памятник стоит на площади Павших борцов рядом с Вечным огнем.