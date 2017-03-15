Летом школьников вернут в садик

В ходе недавнего опроса 5 тысяч родителей чебоксарских школьников выяснилось, что более 330 мам и пап желают, чтобы их чада провели каникулы в летнем лагере при детском саде.
Городское управление образования приняло во внимание просьбу родителей и решило организовать летнюю смену школьного отдыха в двух детсадах юго-западного, двух – новоюжного и пяти садиках северо-западного районов столицы, по одному садику готовы принять юных отдыхающих в микрорайоне на улице Гладкова и в Калининском районе.
Количество детей в таких мини-лагерях не будет превышать 20 человек. Как и в пришкольном лагере, дети будут завтракать и обедать, а после 14.30 уходить домой. Длительность смены, как обычно, составит 21 день. Путевка будет стоить 7 тысяч рублей (это дешевле загородного отдыха, но дороже пришкольного). В эту стоимость помимо двухразового питания включены посещение музеев, выставок, театров, транспортные расходы, канцтовары и расходные материалы для творческой деятельности. Между тем не все родители детсадовцев, активно обсуждающие тему в социальных сетях, рады возможному соседству с отдыхающими школьниками.
На прошлой неделе у ребенка в школе проходило важное мероприятие – смотр строя и песни. Семиклассники, одетые в военную форму, маршировали, пели и отдавали рапорт «товарищу командующему смотром». Дети, родители и руководство школы находились по этому поводу в хлопотном возбуждении. А Варя страшно волновалась, потому что была командиром. (далее…)
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