Летом школьников вернут в садик

В ходе недавнего опроса 5 тысяч родителей чебоксарских школьников выяснилось, что более 330 мам и пап желают, чтобы их чада провели каникулы в летнем лагере при детском саде.

Городское управление образования приняло во внимание просьбу родителей и решило организовать летнюю смену школьного отдыха в двух детсадах юго-­западного, двух – новоюжного и пяти садиках северо-­западного районов столицы, по одному садику готовы принять юных отдыхающих в микрорайоне на улице Гладкова и в Калининском районе.

Количество детей в таких мини-­лагерях не будет превышать 20 человек. Как и в пришкольном лагере, дети будут завтракать и обедать, а после 14.30 уходить домой. Длительность смены, как обычно, составит 21 день. Путевка будет стоить 7 тысяч рублей (это дешевле загородного отдыха, но дороже пришкольного). В эту стоимость помимо двухразового питания включены посещение музеев, выставок, театров, транспортные расходы, канцтовары и расходные материалы для творческой деятельности. Между тем не все родители детсадовцев, активно обсуждающие тему в социальных сетях, рады возможному соседству с отдыхающими школьниками.