Главное Подкормка для озимых В южных районах республики разворачиваются весенние полевые работы. К подкормке посевов озимой пшеницы удобрениями приступили ООО «Новь» и КФХ Натальи Назаровой Алатырского района и АО «Плодопитомник «Батыревский» Батыревского района.

Всего в республике, сообщает пресс-служба Минсельхоза, под урожай нынешнего года посеяно 96,6 тыс. га озимых культур, что на 17,2 проц. больше уровня 2015 года. Потребность сельскохозяйственных товаропроизводителей республики в минеральных удобрениях для проведения сезонных полевых работ составляет 20 тыс. тонн в действующем веществе. Накопленные запасы с учетом остатков 2016 года, по данным ФГБУ ГЦАС «Чувашский», выше 6,5 тыс. тонн. Завоз удобрений продолжается.

По оценке ФГБУ «Россельхозцентр» по Чувашии, состояние озимых зерновых хорошее и удовлетворительное. Ожидаемая гибель озимых культур не превышает средних многолетних значений.

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