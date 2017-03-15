Подкормка для озимых

В южных районах республики разворачиваются весенние полевые работы. К подкормке посевов озимой пшеницы удобрениями приступили ООО «Новь» и КФХ Натальи Назаровой Алатырского района и АО «Плодопитомник «Батыревский» Батыревского района.
Всего в республике, сообщает пресс-служба Минсельхоза, под урожай нынешнего года посеяно 96,6 тыс. га озимых культур, что на 17,2 проц. больше уровня 2015 года. Потребность сельскохозяйственных товаропроизводителей республики в минеральных удобрениях для проведения сезонных полевых работ составляет 20 тыс. тонн в действующем веществе. Накопленные запасы с учетом остатков 2016 года, по данным ФГБУ ГЦАС «Чувашский», выше 6,5 тыс. тонн. Завоз удобрений продолжается.
По оценке ФГБУ «Россельхозцентр» по Чувашии, состояние озимых зерновых хорошее и удовлетворительное. Ожидаемая гибель озимых культур не превышает средних многолетних значений.
На прошлой неделе у ребенка в школе проходило важное мероприятие – смотр строя и песни. Семиклассники, одетые в военную форму, маршировали, пели и отдавали рапорт «товарищу командующему смотром». Дети, родители и руководство школы находились по этому поводу в хлопотном возбуждении. А Варя страшно волновалась, потому что была командиром. (далее…)
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