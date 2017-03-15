Торгуем на электронной площадке

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза республики, она создана для облегчения реализации сельхозпродукции собственного производства без посредников. Разместить информацию на площадке могут только товаропроизводители Чувашии, подтвердившие статус сельхозтоваропроизводителя через ответственных специалистов администраций муниципальных районов. Предложения сельхозпроизводителей доступны покупателям всех регионов страны.

Электронная информационная площадка позволит расширить рынок сбыта местной продукции. При этом от совершенных сделок создатели площадки не получают процентов. Ответственность за качество реализуемой продукции и ее количество несет продавец.