Торгуем на электронной площадке

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза республики, она создана для облегчения реализации сельхозпродукции собственного производства без посредников. Разместить информацию на площадке могут только товаропроизводители Чувашии, подтвердившие статус сельхозтоваропроизводителя через ответственных специалистов администраций муниципальных районов. Предложения сельхозпроизводителей доступны покупателям всех регионов страны.
Электронная информационная площадка позволит расширить рынок сбыта местной продукции. При этом от совершенных сделок создатели площадки не получают процентов. Ответственность за качество реализуемой продукции и ее количество несет продавец.
На прошлой неделе у ребенка в школе проходило важное мероприятие – смотр строя и песни. Семиклассники, одетые в военную форму, маршировали, пели и отдавали рапорт «товарищу командующему смотром». Дети, родители и руководство школы находились по этому поводу в хлопотном возбуждении. А Варя страшно волновалась, потому что была командиром. (далее…)
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