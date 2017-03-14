Не все полицейским дозволено

В Новочебоксарске бывший сотрудник полиции признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

Установлено, что в конце 2014 года горожанин обратился к инспектору направления лицензионно-разрешительной работы и контроля за частной детективной и охранной деятельностью отдела МВД России по Новочебоксарску с заявлением о получении разрешения на право хранения и ношения оружия. Служивый предложил заявителю передать ему банковскую карту и трудовую книжку, что тот и сделал, опасаясь неблагоприятных для себя последствий и не подозревая, зачем эти документы понадобились полицейскому.

А инспектор передал трудовую книжку директору одной из местных частных охранных организаций, чтобы тот фиктивно трудоустроил указанного гражданина в свою фирму и перечислял начисленную на его имя заработную плату на банковскую карту.

Полученные деньги полицейский с ноября 2014-го по март 2015 года получал и передавал женщине, которая незаконно оказывала ему содействие в исполнении им своих должностных обязанностей при ведении делопроизводства. В результате частной охранной организации был причинен ущерб на общую сумму свыше 25 тысяч рублей.

Кроме того, в июне прошлого года при содействии инспектора правонарушителю был незаконно возвращен изъятый у него травматический пистолет с двумя магазинами и 16 патронами. А изъяли его по причине административных правонарушений, совершенных владельцем пистолета: мелкое хулиганство и ношение огнестрельного оружия в состоянии алкогольного опьянения.

Чтобы все было «чисто», по просьбе полицейского его коллега, занимавшаяся формированием автоматизированного банка данных в отношении лиц, привлеченных к административной ответственности, внесла не соответствующие действительности сведения относительно персональных данных указанного правонарушителя. Это исключало возможность выявления факта привлечения его к административной ответственности, что могло бы повлечь аннулирование у нарушителя разрешения на хранение и ношение оружия.

За должностное преступление суд приговорил полицейского к полутора годам условного лишения свободы. В настоящее время осужденный и его коллега, внесшая недостоверные сведения в автоматизированный банк данных, уволены из органов внутренних дел, сообщает СУ СКР по Чувашии.

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Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника межрайонного отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашии и генерального директора чебоксарского научно-производственного предприятия.

Сотруднику полиции предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, в разглашении сведений, составляющих коммерческую и налоговую тайну, и в пособничестве при их получении. Руководитель организации уличен в незаконном собирании указанных сведений.

По версии следствия, летом 2015 года борец с экономическими и коррупционными преступлениями организовал изъятие подчиненными копии электронной базы бухгалтерской документации в офисе одной из местных коммерческих организаций – в рамках доследственной проверки (позже в возбуждении уголовного дела было отказано). Далее начальник межрайотдела скопировал эту базу и передал ее руководителю НПП – конкуренту указанной фирмы.

В тот же день сотрудник полиции, угрожая уголовным преследованием другому предпринимателю, также заполучил аналогичную базу документов для передачи тому же сообщнику-бизнесмену. При этом запретил ему совершать хозяйственные сделки с той самой организацией, которая конкурировала на рынке с научно-производственным предприятием. Уголовное дело направлено в суд.

После внесенного следователем представления в МВД два непосредственных руководителя полицейского привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Факты противоправных действий обвиняемых выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СКР по Чувашии, сотрудников регионального управления ФСБ России и подразделения собственной безопасности МВД по республике.