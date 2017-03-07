В Новочебоксарске прошел фестиваль зимней рыбалки

НАЛОВИЛИ ОКУНЕЙ, ЕРШЕЙ И РАКОВ

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Ни оттепель, ни дождь не помешали горожанам в минувшую субботу от души повеселиться на первом зимнем рыболовном фестивале «Ловись, рыбка–2017».

Напомним, подобный конкурс проходил в Новочебоксарске и в былые годы, но нынче его провели в формате большого городского праздника. На набережной Волги установили сцену, на которой выступали артисты местной эстрады, аниматоры развлекали зрителей забавными номерами. Неподалеку развернулась выставка всевозможных рыбных блюд. В торговых палатках можно было подкрепиться свежей выпечкой и попить горячего чаю. Малышей катали на пони. Школьники гоняли огромный, размером с них самих, футбольный мяч. За безопасностью горожан на льду следили сотрудники полиции, медперсонал и спасатели.

А внизу, у подходного канала Чебоксарского района гидротехнических сооружений и судоходства, меж тем шла упорная борьба за самый большой улов. «То ли место тут не рыбное, то ли рыба боится громкой музыки, что доносится с берега», – оправдывались участники, вытаскивавшие пустые крючки. Те же, кому в этот день везло, бодро шли взвешивать, пусть даже самый мелкий улов, на контрольные весы. На взвешивание участники несли ершей, окуньков и даже раков!

Любители рыбной ловли не только рыбачили, но и соревновались в беге на дистанцию в полной рыбацкой экипировке, на время бурили лунки, рассказывали анекдоты и байки о рыбалке. Лучшие мастера своего дела получили хорошие призы от спонсоров праздника. Как и те, кто победил в номинациях «самый возрастной рыбак», «самый юный рыбак», «самая большая рыба» и «рыбацкая семья». Обладателем же самого большого улова (почти килограмм) стал Артем Васильев. Конечно, для настоящего рыбака это немного, но, по словам победителя, это неважно, главное, люди на фестивале отдохнули душой, хорошо провели время.

Фоторепортаж Максима ВАСИЛЬЕВА: