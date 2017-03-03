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    Начала работу IХ межрегиональная выставка «Картофель-2017»

    У горожан-садоводов есть возможность обновить семена прямо на выставке. Фото Олега МАЛЬЦЕВА

    КАРТОШКУ ВСЕ МЫ УВАЖАЕМ…

    До второй половины прошлого десятилетия российское картофелеводство отдельно экспонировалось на традиционной Всероссийской сельскохозяйственной выставке «Золотая осень». Девять лет назад оно обрело статус единственного отечественного межрегионального отраслевого форума с местом проведения в Чувашии. К этому времени у республики сложилась прочная репутация одного из российских картофельных центров. И если раньше выставка проходила при поддержке только республиканского Минсельхоза, то открывшуюся вчера IХ выставку патронируют уже Минсельхоз РФ и Картофельный союз России, что придает ей более высокое звучание.
    Второй год форум проводится на площадях Выставочного комплекса «Контур». По данным Минсельхоза, в нем участвуют 86 экспонентов из 22 регионов России – примерно столько же было в прошлом году.

    В 2,8 раза больше Чувашия производит картофеля, чем потребляет

    В столицу Чувашии съехались компании, занимающиеся внедрением передовых технологий выращивания картофеля, разработкой препаратов и средств защиты растений, производители семян картофеля, которые представят лучшие сорта картофеля отечественной и зарубежной селекции. Все это воздает должное культуре, не зря называемой вторым хлебом.
    Как не вспомнить Высоцкого: «Небось, картошку все мы уважаем, Когда с сольцой ее намять!» Или песню из пионерского детства: «Здравствуй, милая картошка!»…
    Среди стендов, размещенных на втором этаже центра, достойное место, конечно, занимает экспозиция местных производителей. По соседству – коллеги из Подмосковья, Татарстана, с Урала, из Архангельской, Владимирской, Волгоградской областей, Краснодарского края и других регионов, Республики Беларусь. Одна компания из Челябинской области в третий раз участвует в выставке. Как сказал ее представитель, благодаря этому форуму они обрели несколько постоянных партнеров из числа картофелеводов Чувашии и сейчас рассчитывают пополнить этот список.
    А вот экспозиция Всероссийского научно-исследовательского института картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха, при поддержке которого также проходит выставка. Институт на протяжении многих десятилетий сотрудничал с картофелеводческими хозяйствами Чувашии. И по сей день, по словам заведующего лабораторией Алексея Митюшкина, поддерживает эти связи.
    «У нас появляются свои, отечественные семена, произведенные на чувашской земле», – отметил Глава республики Михаил Игнатьев. – Это очень важно, так как завозить элитные семена из-за границы – дорогое удовольствие». Фото Олега МАЛЬЦЕВАПрибывший на выставку Глава республики Михаил Игнатьев начал осмотр с экспозиции селекционно-семеноводческого центра семеноводства картофеля на базе ООО «АСК-Яльчики», входящего в известную агрофирму «Слава картофелю». Это стало настоящей новинкой нынешнего форума. О необходимости создания такого центра Глава Чувашии говорил в своем Послании парламенту и народу республики.
    Об этом он напомнил и в своем приветственном слове участникам выставки. Данная структура позволит снизить зависимость производителей картофеля республики от завоза импортного посадочного материала, сократить затраты на возделывание картофеля, обеспечить собственным посадочным материалом как сельскохозяйственных товаропроизводителей, так и домашние хозяйства.
    Проектная мощность центра 5 тыс. тонн элиты в год. Уже в 2017 году планируется произвести более 200 тыс. штук мини-клубней, около 80 тонн семян картофеля 1-го полевого поколения, довести производство супер-суперэлиты семян картофеля до 500 тонн, 550 тонн семян картофеля суперэлиты. Стоимость проекта – 200 млн. рублей.
    Член Совета Федерации Вадим Николаев также высоко оценил селекционную работу передовых картофелеводческих хозяйств республики, способных вывести отрасль на мировой уровень. А научный руководитель ВНИИ имени А.Г. Лорха Борис Анисимов связывает с созданием центра дальнейшее развитие всей отечественной селекции и семеноводства.

    Борис АНИСИМОВ, научный руководитель ВНИИ имени А.Г. Лорха:
    – Есть всеобщее признание, что Чувашия – картофельная «страна». Так мы ее называли, когда возникла идея проводить такую межрегиональную выставку.

    Благодаря этому ставшему регулярным форуму и созданию презентованного центра в стране растет доля отечественного семенного картофельного материала, сказал Михаил Игнатьев при общении с журналистами. Пока еще немало элитных семян завозится из-за рубежа по достаточно высоким ценам, доходящим до 70 рублей за килограмм. Участники приехали на выставку не по принуждению, а чтобы извлечь пользу, и они ее находят.
    В рамках выставки, которая сегодня продолжит свою работу, запланирована научно-практическая конференция «Состояние и перспективы инновационного развития индустрии картофеля в условиях импортозамещения». А также «круглые столы» по самым различным направлениям.
    Здесь же организована торговля семенным картофелем. С утра сюда потянулись садоводы с сумками, чтобы запастись высокопродуктивными семенами.

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    03.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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