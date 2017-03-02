Картофельный форум России

Межрегиональный форум «Картофель» – единственный в России выставочный проект отраслевой направленности, объединяющий современные достижения науки и практики в области индустрии картофеля, селекционные достижения, наиболее востребованные сорта, опыт работы лучших семеноводческих предприятий и новые технологические и технические решения в сфере производства, хранения и переработки картофеля.

Нынешняя выставка – девятая по счету. В разные годы она проходила в чебоксарском МТВ-центре, в торгово-выставочном комплексе «Николаевский». В этом году местом проведения выбран «Экспо-Контур».

Достаточно представительным был прошлогодний картофельный форум. Свои стенды тогда представили 84 экспонента из 21 региона России и Республики Беларусь. Научно-исследовательские институты и производители картофеля экспонировали более 120 сортов картофеля отечественной и зарубежной селекции.

В выставочных мероприятиях участвовали более 500 человек, в том числе из Чувашии – более 200 человек. Среди участников были представители из 27 регионов России, страны ближнего зарубежья (Республика Беларусь, Республика Кыргызстан) и США.