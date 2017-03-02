Главное, Экономика Здесь трудятся с душой УДАЛИСЬ И КАРТОФЕЛЬ, И СОЛЕНИЯ, И АРБУЗЫ… Одним из самых привлекательных для посетителей «картофельной» выставки не первый год является стенд с продукцией КФХ Семенова Василия Николаевича. Здесь всегда многолюдно. Никого не оставляет равнодушной продукция под маркой «ЭнежЪ».

И в этом нет ничего удивительного. Ведь, как говорят работники хозяйства, соленые огурцы, помидоры, перец, моченые яблоки, квашеную капусту здесь делают от души – в бочках, как в старину, используя только травы, листья и соль. И уж, безусловно, подать их к любому блюду, особенно к картошечке – будет просто объеденье. А потому и пользуются соления фермерского хозяйства из Козловского района популярностью не только в Чувашии, но и далеко за ее пределами.

Говоря о солениях, нужно отметить, что перерабатывают в хозяйстве в основном овощи собственного производства. На полях КФХ издавна родится богатый урожай капусты, огурцов, томатов, моркови и картофеля. Выращивают здесь и хрен, и укроп, и сельдерей, и перец – словом все, что необходимо.

Ежегодно КФХ расширяет свои границы, как и ассортимент выращиваемой продукции. К примеру, несколько лет назад к овощным культурам добавились ягоды. Клубника, выращенная на семеновских просторах, пришлась по душе покупателям. А нынче всех восхитил арбуз под маркой «ЭнежЪ».

«Когда работаешь с душой и от чистого сердца, то радуешься каждому обновлению поля, тогда и труд доставляет радость, и все удается», – говорит глава хозяйства. Кстати, пользуется популярностью и рассада самых различных цветов, которую выращивают в местных теплицах. В хозяйстве активно применяют передовые технологии, используют систему полива, мощную передовую технику. Недавно построили современное овощехранилище на 2200 тонн продукции. Словом, во всем стремятся в хозяйстве идти в ногу со временем.

С продукцией и новинками КФХ Семенова В.Н. можно познакомиться на сайте http://enezh.ru/

Метки: Экономика, Сельское хозяйство.



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