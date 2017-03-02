Главное, Экономика Двигаться вперед и не бояться экспериментов Четыре года назад руководитель агрофирмы «Санары» Вурнарского района Роберт Петров задумал опробовать технологию прямого посева. То есть сеять зерновые и траву без пахоты и культивации земли. Многие тогда сомневались в успехе – даже некоторые работники компании.

Но эксперимент удался, и сегодня из 1600 гектаров пашни на 700 применяется новая технология, и в планах – постепенное увеличение этого показателя. «Теперь меньше требуется механизаторов на полях и меньше нужно техники, мы существенно экономим на горючем, а главное, вырос урожай», – говорит генеральный директор фирмы о положительных результатах, но подчеркивает, что дело это непростое, требующее определенных знаний. Не обойтись и без больших вложений – например, в июле прошлого года в дополнение к существующей технике здесь купили специальную сеялку для прямого посева. При этом в 2015-м и 2016-м еще и построили два зерносклада.

Нововведения также в ассортименте культур. В прошлом году впервые посеяли озимый рыжик и сою, масличную редьку и масличный лен. Увеличивается и ассортимент выращиваемого картофеля: сегодня в нем как иностранные (Беллароза, Гала, Ред Соня), так и российские сорта (Удача, Невский). На полях агрофирмы уже давно можно встретить пшеницу и ячмень, два сорта гороха и овес, люцерну, сою, гречиху… За ними в Чувашию приезжают предприниматели из Московской, Кировской областей и других уголков страны, а горчица востребована в Белоруссии.

Но прежде всего агрофирма «Санары» работает как семеноводческое хозяйство. Основное направление его деятельности – производство высококачественного семенного картофеля и других культур. А еще тут проводятся опыты по применению химических средств защиты растений, направленные на снижение норм расхода пестицидов и улучшение экологии продукции.

Конечно, эксперименты – это всегда риск, рассуждает Роберт Петров. Но без возможных неудач нет и движения вперед.

Метки: Экономика, Сельское хозяйство.



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