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Главное, Экономика
Совместный проект с итальянцами

ПРИНЕСЕТ РЕСПУБЛИКЕ ТЕПЛИЦЫ И СЕМЕНОВОДЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Глава Чувашии Михаил Игнатьев в ходе Российского инвестиционного форума «Сочи-2017» подписал соглашение о сотрудничестве между Кабинетом Министров республики и римским телематическим университетом имени Никколо Кузано в создании тепличного комплекса в Мариинско-Посадском районе.
Проект предусматривает круглогодичное выращивание экологически чистой продукции. По оценке Михаила Игнатьева, данный комплекс станет еще одной инновационной площадкой, необходимой для успешного развития сельского хозяйства региона.
Стороны также провели переговоры о возможности открытия в республике селекционно-семеноводческого центра с использованием богатого семенного материала, имеющегося при итальянском университете. В непосредственном обсуждении вопроса открытия банка семян на территории республики приняли участие первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, Михаил Игнатьев и руководитель группы компаний UNICUSANO Стефано Бандекки. Он впервые высказал намерение открыть в Чувашии подобный центр в ходе рабочего визита в республику в сентябре 2016 года. А во время встречи на форуме Стефано Бандекки подчеркнул, что Михаил Игнатьев является образцовым руководителем региона, оказывающим всестороннюю поддержку иностранным инвесторам. Создание такого центра в Чувашии как в одном из перспективных для развития сельского хозяйства регионе в кулуарах форума поддержал и министр сельского хозяйства России Александр Ткачев.
Как отметил Джамбулат Хатуов, проект очень перспективный. «Мы будем его поддерживать, определим дорожную карту, проведем следующую встречу в Министерстве сельского хозяйства с расширенным составом участников из Россорткомиссии, департамента растениеводства Минсельхоза России. К сортоиспытаниям нужно приступать уже в этом году», – подчеркнул он.

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Метки: Главное, Экономика, .

01.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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