О чем говорит древний орнамент

Посетителей Пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова накануне Международного дня родного языка знакомили со значениями элементов чувашского орнамента и историей создания алфавита.

Как сообщает сайт библиотеки, очень интересно и познавательно о прошлом и настоящем чувашского народа, а также о раскопках в Золотаревском городище (располагалось на территории Волжской Булгарии) рассказал доктор исторических наук, директор Института непрерывного образования Пензенского государственного университета Геннадий Белорыбкин.

Праздничный концерт чувашские фольклорные коллективы открыли чтением поэмы «Нарспи». При этом отрывки из поэмы сначала читались на чувашском, а затем на русском языках.

Кульминацией же праздника стало выступление ансамбля «Шапчаксем» (Соловушки) с его незаменимым руководителем, известным гармонистом, лауреатом всероссийского конкурса «Играй, гармонь!» заслуженным работником культуры России Николаем Архипкиным.