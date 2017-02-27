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Широкую Масленицу на Красной площади Чебоксар отпраздновали более 13 000 человек

В течение недели на Красной площади проходил Фестиваль «Чебоксарская Масленица», а 26 февраля прошло массовое празднование Широкой Масленицы. Мероприятие посетили более 13 000 человек.

Масленичный городок был наполнен яркими и чудными арт-объектами, с которыми можно было сфотографироваться. На Красной площади развернулась масленичная ярмарка, работали блинные дегустации, прошли кулинарные мастер-классы. Чебоксарцы смогли попробовать не только традиционные масленичные угощения со множеством начинок, но еще и ароматные шашлыки, выпечку, пончики, сладости, глинтвейн, чай и кофе.

На территории масленичного городка работали исторические, детские, семейные, спортивные тематические площадки.

В разных уголках площади проходили мини-представления от работников культурно-досуговых учреждений города. Скоморохи устроили настоящие соревнования. Они зазывали всех желающих проявить свою силу, ловкость и смекалку. Для взрослых одним из испытаний стало поднятие гири, а для детей устроили «петушиные» бои, бег в мешках, перетягивание каната и хороводы.

Дети остались в восторге от анимационной развлекательной программы от фольклорного театра «Шывармань», от выступления героев из сказок Маши и Медведя, Бабы Яги и Скомороха.

Преподаватели детских художественных школ и школ искусств подготовили для самых юных горожан интересные и красочные мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. Резиденцию Государыни Весны посетили несколько сотен ребятишек. Они смогли смастерить маленьких чучелок, жаворонков и яркое солнце.

При поддержке партнеров состоялся Фестиваль художественной резьбы бензопилой. В течение дня на специальной площадке специалисты вырезали с помощью бензопилы различных животных. Любители активно отдохнуть смогли провести время на катке, горках, детям было предложено прокатиться на настоящей лошади и пони.

Горожан поприветствовала Глава города Чебоксары Ирина Клементьева. «Масленица — это, прежде всего гостеприимный праздник, время доброго общения с близкими, родными, друзьями, соседями. Пусть этот светлый и радостный праздник принесет в каждый дом согласие, любовь, доброту и всепрощение!» — отметила Ирина Клементьева.

Чебоксарцы и гости столицы в течение дня кружились в большом хороводе, повторяли движения танцевального масленичного флешмоба. На сцене выступили лучшие артисты, фольклорные коллективы города, также состоялся концерт звезды чувашской эстрады.

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Метки: Главное, Лента новостей, , .

27.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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