Главное, Право При продаже семейной квартиры НЕ ИГНОРИРУЙТЕ МНЕНИЕ СУПРУГА Покупая квартиру у семейной пары, убедитесь, что супруг продавца дал согласие на сделку.

К примеру, если предметом этой сделки является недвижимость, приобретенная одним из супругов в период брака. В этом случае на распоряжение общим имуществом необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга. Иначе он вправе требовать в судебном порядке признания уже совершенной сделки недействительной, то есть оспоримой.

В случае, если стороны сделки не принесли согласие, то регистрация будет проведена, ни приостановления, ни отказа не будет. «Но хотелось бы предупредить потенциальных покупателей такой недвижимости, что в любой момент сделку может оспорить супруг, чье согласие не было получено, а это судебная тяжба, финансовые расходы», – пре­дупреждает начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Захарова.

Факт того, что один из супругов не предоставил при сделке согласия на распоряжение общим имуществом, будет отражен в Едином государственном реестре недвижимости, а также в выписках ЕГРН.

В обязательном порядке согласие третьего лица будет истребоваться Росреестром только в случаях, когда его отсутствие влечет ничтожность сделки. Например, необходимо согласие органа опеки и попечительства при распоряжении имуществом несовершеннолетнего, согласие банка на продажу заложенного имущества.

Такое правило установлено с 1 января 2017 года Федеральным законом о государственной регистрации недвижимости. Кстати, его положения распространяются не только на сделки супругов, но и в отношении любых других сделок, совершенных без согласия третьего лица, юридического лица или государственного органа либо органа местного самоуправления, необходимость получения которого предусмотрена законом. К СВЕДЕНИЮ

Приобретатель имущества не может быть признан добросовестным, если право собственности на него было зарегистрировано с отметкой о совершении сделки без необходимого согласия. То есть, покупая такую недвижимость, он знал, что сделку могут оспорить, и был согласен с такими условиями.

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