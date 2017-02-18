Главное, Культура В Чебоксарах проходят дни памяти Геннадия Айги СЕГОДНЯ – ВСТРЕЧА С СЕРГЕЕМ БИРЮКОВЫМ В конце февраля в Национальной библиотеке Чувашской Республики традиционно проходят Дни памяти Геннадия Айги. Они начались 17 февраля и сегодня завершаются встречей с другом народного поэта Чувашии Сергеем Бирюковым, филологом, литературоведом, поэтом, культурологом и исследователем русского поэтического авангарда, живущим и преподающим в Германии.

В главной библиотеке республики открыта выставка «Поэзия Г. Айги: сквозь время и пространство», с воспоминаниями, стихами, эссе, изданиями на 28 языках народов мира, живописными и фотопортретами. Она продлится и после Дней памяти, до 18 марта. На фоне этой выставки и с ее помощью ежедневно проходят занятия для студентов и школьников по творческому наследию Геннадия Айги с обзором документов из коллекции «Айгиана», просмотром презентаций, документальных фильмов и роликов с мероприятий последних лет, связанных с именем поэта.

В нынешнюю программу вошла и презентация переводов на чувашский и русский языки книги «Ярден» шведского писателя Кристиана Лундберга, над которыми работали сразу три айгиста: Дмитрий Воробьев, Иосиф Трер и Микаэль Нюдаль. Понятие «айгист», которое в свое время придумал литературный критик и публицист Атнер Хузангай, уже прочно вошло в лексику любителей литературы вообще и поэзии в частности. Так теперь называют не только исследователей творчества Геннадия Айги, но и его друзей, единомышленников, последователей и даже просто почитателей.

Кульминацией Дней станет сегодняшняя встреча еще с одним айгистом – Сергеем Бирюковым. Специально к этому событию подготовлена презентация его книги «Продолжение разговора», выпущенной в чебоксарском издательстве «Free poetry».

Метки: Культура, Библиотеки.



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