Аграрный год начинается со льгот

НАДЕЖДЫ НЕ ТЕРЯЕТ И ЧУВАШСКИЙ ХМЕЛЕВОД

2017 год в сельском хозяйстве может стать немного похожим на приоритетный аграрный проект, запущенный более десяти лет назад в части предоставления преференций отрасли. Тогда выдавали кредиты под почти символические проценты. С нынешнего года заем на реализацию инвестиционных проектов сельхозорганизации могут получить также по невысокой ставке до 5 проц. годовых. Остальные 10 проц. будут возмещаться из бюджета через Минсельхоз. А раньше заемщик брал кредит по полной 15-процентной ставке, отвлекая собственные средства, и потом ждал, когда ему перечислят эту субсидию.

Данную меру поддержки аграрии сразу окрестили долгожданной. Новация стала как бы лейтмотивом состоявшегося в минувшую пятницу подведения итогов 2016 года и постановки новых задач на совместном заседании правительственной комиссии по вопросам АПК, мониторингу и оперативному реагированию на изменения конъюнктуры продовольственного рынка и коллегии Минсельхоза республики под председательством премьер-министра Ивана Моторина.

Иван МОТОРИН, председатель Кабинета Министров Чувашской Республики:

– За счет роста сельхозпроизводства ситуация на потребительском рынке Чувашии остается стабильной.

Отметив достижения, глава правительства обозначил основные проблемы, в числе которых низкая загруженность молокоперерабатывающих заводов.

Вице-премьер – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов в своем докладе тоже первым делом констатировал недостаточно высокий уровень зарплаты на селе. В 2016-м она составила 15,9 тыс. рублей – на 7,8 проц. выше уровня 2015 года, но на шесть с лишним тысяч ниже, чем в среднем по республике.

«Зарплатный» вопрос – основной в привлечении кадров на селе. В прошлом году в организациях АПК республики прибавилось около 90 человек. Цифра может показаться незначительной, но и ее можно считать достижением.

101,4 процента составил индекс сельхозпроизводства в 2016 году в республике. На 9,6 проц. больше произведено зерна, на 13,7 – овощей, на 2,1 проц. – мяса

Внимание также было заострено на залежных землях, которых насчитывается еще порядка 70 тыс. гектаров. В 2017 году надо ввести в оборот 25,3 тыс. гектаров.

Вообще доклад отличался хорошей аналитикой. На слайдах была представлена структура производств по видам производителей. Личные подворья, несмотря на продолжающееся сокращение поголовья, остаются ведущими в производстве молока – на их долю приходится более 64 проц. «валовки». Тогда как у фермеров – только 5,2 проц. Более 70 проц. частники выращивают также картофеля и овощей.

В настоящее время республика обеспечивает себя молоком на 133,4 проц., мясом – на 100 проц., картофелем – почти в тройном размере. Может статься, что по мясу возникнет тоже перепроизводство: республика признана неблагополучной по африканской чуме свиней, и продавать мясо на сторону пока запрещено.

Что касается молока, тут сегодня преобладает «экспорт»: ввозится порядка 67 тыс. тонн, вывозится чуть ли не втрое больше. Откуда в такой ситуации взяться полной загруженности перерабатывающих предприятий?

По традиции слово сначала дали руководителям успешных муниципалитетов, благодаря которым выросли объемы в целом по региону, потом – аутсайдерам. Первым выступил глава администрации Вурнарского района Леонид Николаев. Успехи здесь налицо, большей частью благодаря присутствию в районе высокоэффективного холдинга «Вурнарский мясокомбинат». Он и почти все залежные земли освоил, и животноводство вперед двигает.

А вот главе администрации Ядринского района Андрею Софронову пришлось докладывать больше не об успехах, а о том, как в районе будут наверстывать упущенное. Хотя, казалось бы, и здесь имеется потенциальный инвестиционный локомотив – Ядринский молокозавод. В Козловском районе таких возможностей нет совсем, и результаты здесь тоже пока неважные, судя по докладу главы администрации Андрея Васильева. Объемы сельхозпроизводства упали на 2 проц., валовой сбор зерна – еще больше.

В числе реализуемых крупных инвестиционных проектов в республике – создание селекционного сельскохозяйственного растениеводческого центра с иностранным участием и расширение тепличных площадей под овощи закрытого грунта. До 80 проц. от валового сбора намечается довести базу хранения картофеля.

Дошла очередь до темы финансовой поддержки АПК. Министр предоставил слово своему профильному заместителю Марине Загребаевой. Но ее опередил президент ассоциации хмелеводов России Геннадий Горланов, «самоходом» направившийся к трибуне. На непротокольный шаг Горланова подвигло, по его словам, то, что министр в своем докладе ничего не сказал о хмелеводстве.

Сергей Артамонов внес ясность: о «зеленом золоте» разговор пойдет дальше, поскольку по этой теме на днях в Москве он встречался с директором растениеводческого департамента Минсельхоза России Петром Чекмаревым. До этого в Чувашии дважды в прошлом году на совещаниях федерального значения обсуждались перспективы отрасли. Но президент ассоциации вновь стал жаловаться на плачевное ее состояние, единственное достижение – ввод современной линии по переработке шишек, которых совсем мало. А министр добавил, что еще и выпуск хмелеуборочных комбайнов на одном из местных заводов налаживается…

Наконец, речь все же пошла о господдержке АПК. По словам министра, с этого года будет возмещаться до 30 проц. прямых затрат на реализацию проектов в молочном животноводстве против прежних 20 проц. Возмещение коснется и свиноводства.

В целом же, как доложила Марина Загребаева, структура господдержки АПК претерпела серьезные изменения. Из 54 прежних субсидируемых направлений осталось 17 – они просто укрупнены. Это существенно упрощает процедуры получения финансовых средств. А избавление сельхозпроизводителей от уплаты полной стоимости процентов по кредитам вообще трудно переоценить.

В заседании принял участие и выступил член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Вадим Николаев.