Главное, Статьи партнеров От банковского офиса до секретного архива КРЕДИТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРИГЛАСИЛО ПОЗНАКОМИТЬСЯ Свежую нотку в привычную форму общения банкиров с прессой внес вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин. Он выступил с инициативой пресс-блог-тура, пригласив в Нижний Новгород, в свою, так сказать, резиденцию, более 30 «классических» журналистов и блогеров из отдаленных регионов обслуживания.

АРХИТЕКТУРНО-ФИНАНСОВЫЙ КВЕСТ

Насыщенная программа началась с познавательной квест-экскурсии по городу. Гостей поразили архитектурные памятники, в частности, возведенное в начале прошлого века эклектичное здание Главного управления Центробанка по Приволжскому федеральному округу. Его подлинные интерьеры украшают росписи по эскизам известного русского художника Ивана Билибина, но полюбоваться на эту красоту желающие могут всего раз в году, в мае, когда Госбанк проводит «день открытых дверей».

С некоторыми увиденными объектами были связаны задания квеста. Экскурсантам, разделившимся на три команды, предлагалось не только назвать, например, фамилию архитектора, но и выяснить, зайдя в оказавшееся на пути отделение Сбербанка, некоторые финансовые нюансы или проинтервьюировать любого клиента на предмет качества банковских услуг по десятибалльной шкале.

СБЕРКНИЖКА НА ФОНЕ «БЕЗНАЛИЧНОГО МИРА»

По той же шкале сам банк вывел индекс удовлетворенности клиентов по всем семи (вместе с Нижегородской областью) регионам обслуживания. Оценка оказалась у всех одинаковой – на уровне «девяточки». Эта информация была представлена на пресс-конференции Петра Колтыпина, где к приезжим журналистам и блогерам присоединились их местные коллеги.

Сравнивались регионы и по другим показателям. Так, по объемам жилищного кредитования Чувашия, по версии этого банка, оказалась на последнем месте с 9 процентами прироста за прошлый год. На первом же – Мордовия, где этот показатель вырос почти в 2,3 раза. Зато в нашей республике немало представителей старшего поколения доверяют Сбербанку, доля на рынке привлечения пенсионеров по прошлому году достигла 60,9 процента. И мы как бы поменялись с Мордовией, оказавшись в абсолютных лидерах, тогда как она – замыкающей с 39,4 процента «доли пенсионеров». А еще клиенты данного банка в Чувашии – одни из самых «продвинутых», так как общаются с кредитным учреждением посредством высокотехнологичных сервисов, о чем свидетельствует доля безналичных платежей в размере 78,5 процента. Выше она только по Нижегородской области – 79,2 процента.

И тут мы, что называется, в тренде. Ведь стратегия развития банка на ближайшие годы, как следовало из выступления Петра Колтыпина, будет неразрывно связанной с «безналичным миром». «При массовом переходе на банковские карты и электронные платежи какая судьба ожидает сберкнижку – документ, так любимый клиентами старшего поколения, принятый и до сих пор сохранившийся только в Сбербанке? Видимо, скоро она останется в прошлом?» – задала вопрос автор этих строк. «Да ее уже сейчас невозможно получить. А раньше как хорошо было: в любое время ее раскрыл, почитал – и настроение улучшалось», – в шутливой форме поддержали коллеги-журналисты. Поулыбавшись вместе со всеми, Петр Николаевич возразил: «Я недавно ее получил, прикинувшись пенсионером. Требовал книжку до последнего, добился своего». И заверил, что она будет иметь хождение до тех пор, пока востребована клиентами.

РОБОТЫ-АРХИВАРИУСЫ

Но пока бумажный документооборот в банке превалирует, в чем пишущие и снимающие гости убедились, воспользовавшись, без преувеличения, уникальной возможностью посетить автоматизированный архив – закрытый объект, напрямую подчиняющийся головному офису в Москве, откуда и было получено разрешение на наш краткосрочный визит.

На входе встречают несколько мужчин в штатском. Еще раз напоминают, что в архиве категорически запрещена фото- и видеосъемка. На осмотр отведено не более получаса.

Здесь обслуживаются документы со всей территории Волго-Вятского банка, более 36 миллионов действующих досье на клиентов. Да еще 11 миллионов, по которым закрыто делопроизводство, некоторые из них заведены в 1930-х годах, так что с полным правом называются архивными.

Система учета основана на уникальных штрих-кодах (по аналогии с товарами в магазине). Свой неповторимый штрих-код имеет сам документ, картонная коробка, в которой хранится досье на того или иного клиента (короб), а также ячейка в хранилище. Все эти штрих-коды заведены в единую автоматизированную систему. «Люди задействованы только в момент размещения короба или его обработки, когда короб изъят из хранилища и надо найти в нем конкретный документ. А практически все здесь делают роботы», – поясняет сотрудница хранилища и приглашает нас в святая святых – в зону, где хранятся действующие документы и куда имеет право доступа только персонал, обслуживающий технику.

Размещаемся на узеньком железном мостике вдоль всей стены. С этой смотровой площадки, защищенной металлической сеткой, открывается захватывающий вид на многоярусную систему хранения, кажется, уходящую куда-то за горизонт. В проходах деловито снуют роботизированные агрегаты. Останавливаются в нужном месте, молниеносно «взлетают» или опускаются по высокому «столбу»-опоре, к которой прикреплены, выхватывают нужный поддон с 16 коробами (система хранения, кратная 16) – и транспортер доставляет его в зал, где автоматическая система выберет нужный короб, наведя на него зеленый световой «глаз». Быстро, четко, безостановочно…

В хранилище поддерживается особая атмосфера – воздух, как на высоте 3000 метров над уровнем моря. Поэтому сухо, прохладно, а низкое содержание кислорода – преграда для огня. По просьбе экскурсовода кто-то «щелкает» зажигалкой – безрезультатно.

…Вопросы у представителей массмедиа не иссякали, но мужчины в штатском деликатно напомнили: время истекло и пора на выход. «Здесь очень конфиденциальная информация о наших клиентах, а их интересы – главное для нас», – упреждали они излишнее любопытство.

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