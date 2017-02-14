Главное Поддержка будет вовремя В кредитные организации на территории Чувашии поступили заявки на получение займов по механизму льготного кредитования АПК на 288 млн. рублей. Заявки на 101,7 млн. рублей уже одобрены, сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

Вопрос льготного кредитования сельского хозяйства поднимался на состоявшемся 10 февраля селекторном совещании, которое провел министр сельского хозяйства России Александр Ткачев. В нем участвовал вице-премьер – министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов. Как отметил Ткачев, в этом году регионы получат на поддержку сельского хозяйства 158,2 млрд. рублей. Причем благодаря новым механизмам поддержки они смогут быстрее распределять средства, не дожидаясь корректировки федерального бюджета. Это долгожданное изменение, которое большинство территорий встретили с воодушевлением. Однако для того, чтобы инструмент заработал, регионы тоже должны оперативно принять нормативные документы на своем уровне.

На поддержку АПК Чувашии в 2017 году выделяется 1,5 млрд. рублей – на 1,6 проц. больше, чем в 2016-м. Как сказал Сергей Артамонов, в настоящее время Минсельхоз завершает подготовку соглашений с федеральным министерством. Два соглашения на общую сумму 497,5 млн. рублей уже заключены.

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