Учеба дома вместо школы

Хотим перестать посещать школу и перейти на индивидуальное обучение на дому. В каких случаях это возможно?

Наталья КИДАНОВА, Чебоксары.

В соответствии со статьей 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» индивидуальное обучение на дому возможно только при наличии соответствующего заключения медицинской организации. Приказ 436н Минздрава России от 30 июня 2016 г. несколько расширил перечень заболеваний, при которых показано домашнее обучение, рассказала «СЧ» консультант отдела домашнего и общего образования Минобразования Чувашии Марина Никандрова. Сегодня в этот список входят новообразования, болезни крови, нервной системы, глаза и его придаточного аппарата, диабет тяжелой степени, эпилепсия и другие заболевания при определенных особенностях. Нередко заниматься индивидуально заставляют последствия различных травм. При этом, выслушав врачей, родители все же могут отказаться от надомного обучения в пользу школы.

Договор об индивидуальном обучении заключается между школой и родителями ученика на срок, который определяет медицинская организация. В документе обязательно расписывается индивидуальный учебный план ребенка. По окончании обозначенного врачами периода обучения на дому в медицинской организации снова собирается комиссия, которая решает, нужно ли продлевать надомное обучение.