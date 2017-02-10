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    Главное, Культура
    «Серебряная кладовая» открывает двери

    Первая частная коллекция проекта – реконструкции чувашских национальных украшений и ювелирные работы Владислава Николаева. Фото Максима ВАСИЛЬЕВАВ МУЗЕЕ ВЫШИВКИ ПОЯВИЛСЯ ЗАЛ ДРАГОЦЕННЫХ ЭКСПОНАТОВ

    + Фоторепортаж

    Такого в Чувашии еще не было. Сегодня перед посетителями распахнет двери специально оборудованный выставочный зал для демонстрации ценных коллекций и предметов из фондов Чувашского национального музея и ведущих музеев России, настоящая кладовая для драгоценностей.
    Каждый региональный музей имеет в своих фондах особо ценные коллекции, которые именно в силу своей уникальности, а поэтому и необходимости создания для них особых условий сохранности, весьма редко выставляются. Но ведь такое национальное достояние, уникальное и драгоценное, более всего и хотят увидеть посетители. И оно не должно лежать под спудом. Поэтому в Чувашском национальном музее решено было создать эту кладовую, своеобразную «комнату-сейф», прекрасную и таинственную.
    Проект «Серебряной кладовой» был поддержан грантом Главы Чувашской Республики. В открытом творческом конкурсе на лучший дизайн-проект художественно-пространственного решения экспозиции победителем стала работа преподавателя Чебоксарского художественного училища Андриана Алексеева. И теперь она уже воплощена во взметнувшемся под потолок стеклянном «цветке» национального узора и мерцающем небесным цветом там же, наверху, окне. У стен располагаются закрытые стеклянные шкафы и витрины, а дверь в кладовую тяжелая и объемная, как и полагается сейфу.
    Дизайнером «Серебряной кладовой» стал преподаватель Чебоксарского художественного училища Андриан Алексеев. Фото Максима ВАСИЛЬЕВАПо словам организаторов, часть «кладовой» предназначена для экспонатов из фондов чувашского музея, а другая – для приема обменных выставок из российских музеев и частых коллекций. Первой такой выставкой станет представление частной коллекции художника-ювелира, лауреата Госпремии Чувашской Республики Владислава Николаева «По зову предков», который занимается ювелирным делом с 80-х годов прошлого века и сейчас известен как автор женских серебряных украшений по суваро-булгарским мотивам. Причем с применением древних технологий зерни, скани и чернения.
    – Я решил показать здесь не только все свои главные работы, но и то, с чего это начиналось, – рассказал Владислав Николаев обозревателю «Советской Чувашии» при подготовке к выставке. – А начиналось с того, что я собирал коллекцию исторических артефактов.
    Поэтому на первой выставке «Серебряной кладовой» можно будет увидеть суваро-булгарские и золотоордынские гривну, браслеты, кольца, монеты, найденные на территории республики, которые ювелир тщательно изучал и которые вдохновили его на последующие реконструкции старинных чувашских головных уборов. Художник сейчас работает только с драгоценными металлами и самоцветными камнями, то есть это реконструкции, приближенные к оригиналу.
    Его стилизованные тухъи и хушпу – это серебряные монеты, бисер и бирюза. Причем для изготовления односторонних копий были специально сделаны штампы с настоящих царских монет. «Устал смотреть на хлам, который носят в стилизациях из нержавейки, – говорит автор впечатляющей коллекции. – Мы богатейший народ, раньше в каждой семье были серебряные монеты. Женщине по наследству передавались все нагрудные украшения и головной убор, и она носила все это на себе. На монету можно было корову купить – то есть стада носили на голове! Срезали какую-то монету и расплачивались. Хочется такую красоту возрождать, восстанавливать».

    Фоторепортаж Максима ВАСИЛЬЕВА:

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    Метки: Главное, Культура, .

    10.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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