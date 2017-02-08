Сергей АРТАМОНОВ, министр сельского хозяйства Чувашии:

«Чувашия – один из лидеров ПФО по привлечению субсидий в агропромышленный комплекс. В 2017 году республике предусмотрены федеральные средства для выплаты «единой субсидии» аграриям в объеме 727,91 млн. рублей. Это на 31 проц. больше суммарного объема федеральных субсидий 2016 года, объединенных в «единую субсидию» (556 млн. рублей). К примеру, в среднем в ПФО объем «единой субсидии» по сравнению с прошлым годом упал на 11 проц. В рамках «единой субсидии» мы получаем больше всех среди регионов ПФО средств на 1 га пашни – 923,28 рубля. В рамках поддержки растениеводства, молочного скотоводства мы также находимся в числе трех лидирующих регионов. К примеру, по линии растениеводства на 1 га пашни для Чувашии предусмотрено 148,83 рубля. Это третий показатель в ПФО».